He cambiado mi foto de perfil. ¡Amadme!

Si cambio mi foto de perfil es por algo. Decidme guapa. Decidme cosas. La indiferencia me mata. Miraré el móvil cada cinco minutos. Vuestros comentarios me alegrarán la mañana. No soy adicta. Solo es hoy. Necesito vuestra aceptación, vuestro cariño. Quiero saber también quién ha visto la foto. Quiero saber si lo ha visto A. Quiero saber si la ha visto C. Quiero estar informada en todo momento.

He cambiado mi foto de perfil. Es un cambio significativo. Es como cambiar de casa, como cambiar de coche o, quizá, de novio. La indiferencia no es la respuesta. Espero que me digáis algo. Espero, al menos, un me gusta. Como un levantamiento de cejas al cruzarnos por las calles o un “se madruga” al vernos en el pueblo.

Espero militancia, paso lista mentalmente. Fuego, pulgares arriba, labios y demás respuestas ambiguas son también parte del trato. Estoy viva y quiero celebrarlo. ¿Quién no ha abandonado alguna cosa que le importase por otra que le gustase? Poneos en la fila del besamanos. Decidme guapa otra vez. Porque esta es mi foto de perfil y sobre esta foto fundaré mi iglesia.

"Camino por la calle y me río mientras miro el teléfono. Llevo mi autoestima en la palma de la mano"

Creed en mí. Decidme joven, decidme estás igual, el tiempo no pasa por ti. Bastante dura es la vida. La foto tiene historia. Me la hizo alguien que me importa. Creo que se me nota en la cara. La pantalla me aleja de la soledad. Camino por la calle y me río mientras miro el teléfono. Llevo mi autoestima en la palma de la mano. Depende de vosotros. Decidme lo que quiero oír. Decidme que no estoy sola.