Mirad mi foto con el muerto del día. Miradme. El muerto no importa. Miradme. Soy yo. El mismo que ayer puso esa foto de comida. El mismo que antes de ayer enseñó lo que se había comprado en Zara. Estuve con el muerto hace unos años. Era muy simpático. Hemos perdido mucho con su marcha. Siempre era positivo. Sonreía.

Miradme. Mirad mi cuota diaria de protagonismo. El muerto es un espejo. Es el trampolín de mi ego. El muerto al hoyo, el vivo a Instagram. Juntos dominaremos la galaxia. Si entras en las redes, verás algunas fotos de gente posando con el muerto, pero la mía es la mejor. ¿Quién se habrán creído que son? La mayoría solo lo vieron una vez.

"Morir ahora es explotar como un gran cohete pirotécnico y descomponerte en miles de luces que brillan un rato y se apagan"

Morir es vivir un día en los demás. Morir ahora es explotar como un gran cohete pirotécnico y descomponerte en miles de luces que brillan un rato y se apagan. La noticia del día. La foto del día. Mañana veremos qué hay que poner. Morir es una vulgaridad que da para lo que da.

Insisto, miradme. No salgo nada mal en la foto junto al muerto. Él sale peor, hay que reconocerlo. En la foto, evidentemente, no estaba muerto, pero hay algo raro cuando alguien ha muerto y ves una foto suya. Es como si lo vieras distinto, como esas imágenes de personas que no existen porque las ha creado una inteligencia artificial.

Dicen que los periódicos tienen preparadas las páginas de los famosos que están a punto de fallecer. Conozco gente que hace apuestas y otra gente que juega a anunciar muertes de famosos antes de que sucedan o a anunciar muertes de no tan famosos que no está claro si han fallecido o no.

Yo soy un periódico de mí mismo. Tengo esas fotos preparadas, no os voy a engañar. Condeno el terrorismo, felicito cumpleaños, hago declaraciones formales, me adhiero a causas. Necesito contenido. Necesito curación en el segundo sentido de la palabra o quizá en todos. Dadme vuestro oro; yo os daré papeles, yo os haré frases. Miradme junto al fallecido del día. Él ya no está. Yo sí. ¿Quién es ahora más importante?