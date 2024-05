La semana en que los socios dejaron solo a Sánchez: el 9J y la falta de negociación exhiben la debilidad de la mayoría del PSOE

La mayoría con la que cuenta el Gobierno en el Congreso, aunque corta, es suficiente y no está en peligro a corto plazo... siempre y cuando no concurran dos elementos: la cercanía de unas elecciones, en este caso las europeas del 9 de junio, y el hecho de que el ala mayoritaria del Ejecutivo, la del PSOE, trate de sacar adelante medidas de calado sin negociarlas y pactarlas previamente con sus socios progresistas, nacionalistas e independentistas. Esos son los avisos que le han dado precisamente los aliados al Gobierno y los factores que explican los dos reveses parlamentarios que se han llevado los socialistas en la Cámara Baja esta semana pasada, que demuestran que los socios parlamentarios pueden torpedear la acción política del presidente Pedro Sánchez si no cuenta con ellos.

El PSOE llevó esta semana dos iniciativas con su sello al Congreso: su proposición de ley sobre proxenetismo y una reforma de la ley del suelo que, aunque fue aprobada en Consejo de Ministros, Sumar no compartía, como se encargó de denunciar hace meses. Ninguno de los dos textos se sometía a la confianza de la Cámara Baja para ser aprobados definitivamente, sino que la idea era que fueran examinados y votados únicamente para que continuase su tramitación parlamentaria. Pero prácticamente todos los socios del PSOE los rechazaban, incluido Sumar, y esa oposición derribó la ley sobre proxenetismo y llevó al ala socialista del Gobierno a, en el último momento, retirar el proyecto de ley para evitar un segundo batacazo.

El PSOE era consciente de que ambas iniciativas eran vistas con muchos recelos por parte de sus socios y, de hecho, el martes dirigentes de peso del grupo socialista en el Congreso confiaban en que al menos uno de los dos textos saliera adelante con la abstención del PP. Pero los populares, que evitaron desvelar el sentido de su voto, finalmente tumbaron la proposición de ley sobre proxenetismo y se disponían a hacer lo propio con la reforma de la ley del suelo cuando el Gobierno la retiró. Para el PP, la situación era ideal: derribar el texto le permitía infligir una dura derrota al PSOE a las puertas de la campaña europea, y aprobarlo le posibilitaba presumir de oposición pactista y, a la vez, evidenciar la debilidad de la alianza parlamentaria del presidente Pedro Sánchez.

El hecho de que finalmente no se votase la iniciativa hizo decantarse a los populares por esa última opción: la de criticar que "la soledad del presidente no tiene precedentes" porque "solo tiene garantizados los apoyos para una ley: la de amnistía". Pero lo cierto es que los puentes entre Sánchez y sus aliados no están rotos, y varios de ellos, de hecho, le dejaron muy claro que quieren seguir apoyando al Gobierno siempre y cuando el PSOE negocie con ellos las iniciativas antes de llevarlas al Congreso para ser aprobadas.

Disposición a seguir apoyando al Ejecutivo

"Lo ocurrido esta semana ha demostrado lo que no se tiene que hacer para que la legislatura tenga recorrido", espetó en este sentido el portavoz adjunto de EH Bildu en el Congreso, Oskar Matute, que pidió a Sánchez "cuidar esta mayoría tan diversa y plural". "Cuidarla significa interlocutar y, a partir de ahí, se puede llegar a acuerdos sólidos que luego redunden en beneficiar la vida de la gente", afirmó Matute, que insistió en que, "de lo contrario, el resultado es el bloqueo y la suma cero" y lamentó que no se hubiera "hecho un trabajo previo de negociación" para que salieran adelante en el Congreso las iniciativas que terminaron siendo derribadas.

En la misma línea se expresó el portavoz de Sumar en el Congreso, Íñigo Errejón, cuyo aviso al PSOE es más serio aún si cabe porque la formación se ha mostrado por primera vez dispuesta a torpedear un acuerdo salido del Consejo de Ministros que comparte con los socialistas. "El PSOE impulsó una ley que sabe que no contaba con nuestro apoyo, así lo manifestamos en el seno del Gobierno y la trajo deprisa y corriendo", espetó Errejón, que aseguró que "si las políticas de urbanismo y de vivienda las sacas con el PP, estás sacando políticas de pelotazo".

"Nosotros siempre estamos dispuestos a negociar y estamos convencidos de que llegaremos a un acuerdo, pero hay que elegir camino: el del PP, la banca y el pelotazo de Aznar ya se ha demostrado fallido", planteó además el portavoz de Sumar. Y la misma disposición al diálogo mostró su homólogo de ERC, Gabriel Rufián, que tachó de "dramático que a estas alturas el PSOE no sea capaz de negociar leyes" pero, a la vez, aseguró que "hay un camino a recorrer" pese a que los socialistas no "quieran" hacerlo: "El camino del diálogo y de la interlocución". "Lo de las lentejas, o las comes o las dejas, es mal negocio en política", ironizó Rufián.

Por su parte, el portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, descartó que el Gobierno esté perdiendo la mayoría parlamentaria que lo sustenta. "Estamos un poquito al ralentí o a la espera de que pase ya la última jornada electoral", pero la situación es la "misma" que al inicio de la legislatura porque "nadie" ha dicho que vayan a retirar el apoyo al Ejecutivo. "Quiero pensar que esto se está produciendo por el momento que es", señaló Esteban en referencia a las elecciones europeas del 9 de junio.

Quien más agresiva se mostró contra el Gobierno fue la portavoz de Junts, Míriam Nogueras, que en cualquier caso tampoco se cerró a seguir negociando su apoyo a las iniciativas del Ejecutivo. Nogueras, no obstante, sí espetó a Sánchez que esta semana "ha tenido dos baños de realidad", y le recordó que "no tiene mayoría ni en Madrid ni en Cataluña" para sacar adelante sus medidas sin negociarlas con sus socios.