Sumar exige a Sánchez "retomar la iniciativa" ante el avance "reaccionario": "De esta se sale dando dos pasos adelante o diez hacia atrás"

Ante la "bifurcación histórica" en la que se encuentra el mundo, el Gobierno tiene dos opciones: o abordar una agenda de medidas sociales potente y "dar dos pasos hacia adelante", o limitarse a hacer cambios estéticos y resignarse al avance de los "reaccionarios" que quieren dar "diez pasos hacia atrás". Ese es el diagnóstico de la situación actual que hizo este miércoles el portavoz de Sumar en el Congreso, Íñigo Errejón, en mitad de la marejada en la que se encuentra sumido el Ejecutivo, que afronta simultáneamente dos crisis diplomáticas con dos gobiernos ultraderechistas: el de Argentina, tras los insultos del presidente Javier Milei, y el de Israel, que llamó a consultas este miércoles a su embajadora en España e hizo lo propio con el líder de la legación española en Tel Aviv.

Comienza a ser costumbre que Sumar utilice los grandes debates en el Congreso para alertar al presidente Pedro Sánchez de la inacción de la que, consideran, adolece el Gobierno, una inacción que, a juicio de Errejón, es lo último que el Ejecutivo puede permitirse. Ya ocurrió así hace poco más de un mes, cuando la coalición que lidera Yolanda Díaz advirtió al PSOE en otra comparecencia de Sánchez ante el Pleno de la Cámara Baja de que ambos pierden si los socialistas ahogan a Sumar. Y volvió a pasar este miércoles, minutos después de que el presidente Pedro Sánchez anunciara que España reconocerá como Estado a Palestina la semana que viene.

Errejón se refirió, obviamente, a este movimiento de Sánchez, que Sumar llevaba meses reclamando y que el portavoz celebró pero también calificó como "un punto de partida, no de llegada". Pero, aunque durante su intervención el dirigente de Sumar aprovechó para pedir al Gobierno que ahora vaya más allá, apoye "la denuncia sudafricana ante la Corte Penal Internacional contra el Gobierno del ultraderechista Netanyahu por genocidio" y solicite al Fiscal General del Estado que acuse al primer ministro israelí de crímenes de guerra, el mensaje principal del discurso de Errejón fue un nuevo toque de atención al PSOE: o el Gobierno pone en marcha medidas ambiciosas, o perderá el poder a manos de "los poderosos" y "privilegiados".

"Sus cinco días de reflexión abrieron un debate general que antes sólo se daba en ambientes muy politizados, y la pregunta que quedó planteada a la luz pública es: ¿Tienen derecho las izquierdas a gobernar en España si ejercen como tales? ¿O tenemos que estar siempre pidiendo perdón y pidiendo permiso?", planteó Errejón. Y, "tras aquellos días excepcionales, ya sabemos la respuesta: o seguimos cediendo hasta desilusionar a todos los que nos han votado, o plantamos cara y defendemos un ciclo de transformaciones que sustituyan el capricho de unos pocos por la dignidad de la mayoría trabajadora", señaló.

En ese mismo sentido, el portavoz aseguró que, a su juicio, la actual "distribución del poder y la riqueza", tan "abrumadoramente desigual", impide que el Gobierno tenga "autonomía" cuando es progresista. "Para tenerla hay que democratizar el Estado y la economía y abrir un ciclo de transformaciones", y esa es la verdadera "disputa histórica" a la que el PSOE no puede evitar enfrentarse, planteó Errejón. "Esta contienda no se esquiva, a esta disputa histórica hay que comparecer, pero no llamando a la reflexión colectiva, ni llamando a bajar el tono: hay que comparecer recuperando la iniciativa", sostuvo.

"Aquel PP que añoran ya no existe"

A juicio de Sumar, eso se traduce en que el Gobierno debería "reducir la jornada laboral sin reducir los salarios", "extender los permisos de crianza y la prestación universal" o "multiplicar la construcción de vivienda pública y regular los alquileres de uso turístico y temporal", además de "derogar la ley mordaza" y dotarse "de herramientas para renovar el Consejo General del Poder Judicial". "Porque yo, honestamente, no me creo que a usted le parezca que se puede confiar de nuevo en el PP, que lleva secuestrándolo cinco años", para hacerlo, ironizó Errejón, que cargó contra los "sectores" del PSOE "que añoran un regreso a los buenos tiempos de acuerdos 'de Estado' con el PP".

"Esa supuesta moderación es en realidad ceguera y miedo a la bifurcación histórica en la que de hecho estamos. ¿Cuántos líderes que venían a ser moderados tenemos que ver pasar por Génova hasta entender la mutación que la extrema derecha ha producido en el PP? Aquel PP que añoran no existe", afirmó el portavoz de Sumar, que dibujó ante el presidente Sánchez un escenario en el que tan solo existen dos opciones: o bien la alianza del PP con la ultraderecha, o bien la suma de PSOE, Sumar y los socios nacionalistas e independentistas "y nuestra disposición a rehacer un contrato social roto por la concentración de poder y riqueza de los privilegiados".

"Nosotros y nuestra determinación de ir hasta el final, o bien ceder, portarse bien y esperar la alternancia, siempre pidiendo permiso", resumió Errejón, que además dijo a Sánchez que evitar tomar medidas de calado no se va a traducir en un menor nivel de ataques por parte de la oposición. "Peor no nos van a tratar, es verdaderamente asombroso cómo los reaccionarios tratan a este gobierno como si fuese revolucionario ante la más tímida de nuestras medidas", afirmó el portavoz, que aseguró que la polarización de los últimos tiempos no es más que "una suerte de poder disciplinario destinado a educar, a ir corriendo el baremo hasta que nuestra propia existencia parezca radicalismo y sus mayores barbaridades [de la derecha] se acaben por normalizar".

"Redistribuir el poder" y "mejorar la vida" de las "familias trabajadoras" es la única vía para "segar la hierba bajo los pies de los adalides del egoísmo y el odio", resumió Errejón, que metió en este grupo a los asistentes a la convención de Vox del pasado fin de semana, con Milei a la cabeza. "¿Cuál era el pegamento de la macedonia de reaccionarios reunidos en Madrid el fin de semana, proteccionistas unos, ordoliberales otros? El odio a nosotros, el odio a quienes defendemos como valor la justicia social, y por eso, más allá de los gestos institucionales, hay que responderles precisamente con la justicia social", aseveró Errejón, que insistió en que "eso es lo que trenza las sociedades y evita la disgregación, la incertidumbre , este malestar que hoy todo lo corroe".