El PSOE culpa al PP y a Sumar de su doble derrota en el Congreso pero acota la inestabilidad al periodo electoral

El empuje con el que el PSOE ha arrancado la campaña de las elecciones europeas del 9 de junio contrasta con su debilidad en el Congreso de los Diputados, donde la estabilidad de la legislatura se ha tambaleado hasta en dos ocasiones en tan solo una semana. Una mayoría de 184 diputados rechazó este martes tramitar su ley para penar el proxenetismo y, este jueves, el Gobierno ha tenido que retirar la ley del suelo ante una previsible falta de apoyos. Dos derrotas en tres días. En ninguno de los casos contaban con el respaldo de sus socios de Sumar, por lo que su aprobación quedaba en manos del PP. El resultado ha sido un doble fracaso del que en ningún caso se responsabilizan. Para el PSOE han sido Sumar y el PP los culpables de que las normas no hayan salido adelante porque han priorizado la campaña electoral a los intereses de los ciudadanos. En este sentido, también apagan los fuegos del futuro asegurando que estos varapalos no se extenderán más allá de las elecciones del 9 de junio.

Aunque la coalición del PSOE y Sumar presume de buena salud y solidez, las grietas se han hecho patentes en los últimos días. El martes, los de Yolanda Díaz se integraron en la gran mayoría parlamentaria que rechazaba la tramitación de la ley par abolir la prostitución y perseguir el proxenetismo presentada por el PSOE, su socio de Gobierno. Más allá de los 120 parlamentarios socialistas, solo la apoyó su exdiputado José Luis Ábalos y Cristina Valido, de Coalición Canaria. "Estamos solas", reconocía una ministra poco antes de constatar el resultado de la votación. Además, la negativa de Sumar se coronaba como la primera fractura de la coalición desde el comienzo de la legislatura. Aun así, no sería la última intentona de aprobar una iniciativa sin contar con sus socios: este jueves el Ministerio de Vivienda presentaba el proyecto para la modificación de la ley del suelo, que los socialistas confiaban en aprobar gracias al PP.

La versión de Moncloa es que el Grupo Socialista y el Popular habían negociado esta norma para sacarla adelante con la abstención de los 137 diputados del PP. Según fuentes del Ministerio de Vivienda, llegaron a negociar las enmiendas parciales con ellos, en concreto, con la vicesecretaria popular Paloma Martín, aunque reconocen que en el último momento estos mantuvieron la "intriga", por lo que decidieron retirarla una hora antes del inicio del pleno. La derrota es la misma porque el proyecto de ley ha decaído, pero el PSOE ha evitado inmortalizarla a través de una votación fallida en el Congreso, la segunda en 72 horas.

Acusan al PP y a Sumar de "electoralismo"

El PSOE reaccionó mostrando su enfado tanto con el PP como con Sumar, culpándoles de que estas leyes no hayan salido adelante y acusándoles de "electoralismo". Por un lado, aseguran que ya no van a confiar más en el PP porque creen que han priorizado "boicotearles" a una ley "con bajo perfil ideológico" y muy reclamada por los ayuntamientos -la mayoría del PP-, las comunidades autónomas y el sector. "Ahora habrá que cogerles la firma", señalan fuentes del Ejecutivo. "Es sorprendente que cuando el Gobierno está roto parece que el problema lo tiene la oposición", les replicó el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, que niega que la ley haya sido negociada y consensuada con ellos.

Con Sumar también hay enfado. La vicepresidenta y número dos del PSOE, María Jesús Montero, comunicó "el malestar" de la parte socialista del Gobierno a Sumar porque aunque ya conocían su posición, la misma "no contribuye a un mensaje positivo a los ciudadanos", dijo en declaraciones en el Congreso. También les acusó de votar atendiendo a la "órbita de la convocatoria electoral" y mirando a su "adversario político" por el espejo retrovisor, aludiendo a Podemos, con quien Sumar pugna en las europeas.

Fuentes de Moncloa reconocen que les ha molestado la posición de Sumar tanto en el caso de la ley para abolir la prostitución como con la ley del suelo. En el caso de la primera, creen que los de Díaz votaron en bloque porque había división entre las formaciones que lo componen, por lo que optaron por "no romperse". "Creen que esto iba contra ellos y no", apuntan las mismas fuentes, asegurando que el PSOE no trataba de dividirles. Reconocen que en el Consejo de Ministros se comentó con Sumar este asunto, aunque los de Yolanda Díaz no habían dicho que votarían en contra. Pese a todo, Moncloa hace solo dos lecturas de lo sucedido esta semana: tendrán que seguir dependiendo del PP en algunas votaciones, aunque cogiéndoles "la firma" y creen que "la cosa se normalizará" con Sumar después del periodo electoral.