La primera prueba de comprensión lectora arranca en España para identificar éxitos y fracasos en los alumnos de Primaria

Entre el 27 y el 14 de junio, alumnos de Primaria de todo el país realizarán la primera prueba de comprensión lectora que se ha realizado en España hasta la fecha. Se trata de un examen que permitirá evaluar a los estudiantes de 6 a 12 años y averiguar el nivel que obtiene cada uno, pero también el de su aula, su curso, su colegio, su ciudad y su comunidad autónoma. Servirá, por tanto, para identificar las posibles lagunas en los entornos educativos con peores resultados y, en contraposición, para detectar las buenas prácticas de aquellos centros que presenten niveles más altos.

La prueba, bautizada como Test Nacional de Comprensión Lectora (TEST NCL), ha sido impulsada por la Fundación Edebé y Proyecto Leobien, y cobra especial relevancia en un momento de alarma por los resultados obtenidos en el último Informe PISA de la OCDE, que situó a los alumnos españoles muy detrás de los países vecinos europeos (en el puesto 28) en esta competencia. Se trata, en definitiva, de una herramienta avalada por la Universidad de Oviedo que se pone a disposición de todos los centros educativos del país que quieran adscribirse a este examen que, desde ahora, será anual.

"Hay mucha correlación entre una buena comprensión lectora y un buen rendimiento en todas las asignaturas, de ahí la alerta social que ha habido con los resultados de PISA. Llegamos en un momento de sensibilización máxima en las administraciones y colegios. Para ellos esto es oro, porque dicen que lo necesitamos, ya no solo para saber si un niño concreto tiene una necesidad determinada; si no también para ver, dentro de un colegio, qué aulas presentan más dificultades, si ello está asociado a un método que usa el profesor en el colegio, en qué curso se da ese bajón de nivel, etc.", explica a 20minutos María Jesús Palop, gerente de estrategia e innovación de la Fundación Edebé.

El test se elaborará mediante un sistema informatizado donde se evaluarán tres subcompetencias específicas: la comprensión lectora (leer y entender un texto); la comprensión auditiva (leer y escuchar a la vez); y la velocidad lectora (cuánto tiempo se tarda en leer y comprender un texto). La evaluación, además, no será por notas académicas, sino por niveles numéricos. "Ellos harán la prueba a través de soportes digitales. La Lomloe ya puso mucha incidencia en la capacidad de la comprensión lectora con estas herramientas, porque los niños donde van a leer luego es ahí y la adaptación visual es crucial también para los chavales con más dificultades", detalla Palop.

Hasta ahora, y a pocos días de haber abierto el plazo de inscripción para los colegios, ya han recibido la petición de casi 500 centros educativos, pero tienen el objetivo de que se apunten por lo menos mil en total. "Podremos detectar dónde está el problema, siendo consientes de que ahora mismo tenemos un rendimiento por debajo de la media europea y tampoco estamos poniendo medios para resolverlo. Y esto viene a cubrir un vacío en cuanto a innovación e investigación para tratar de solventar ese problema", incide la investigadora del grupo de investigación 'Enseñanza y Currículum' (ZINTAC) de la Universidad de Oviedo, Susana Sánchez.

"La competencia transversal por excelencia"

Fortalecer la comprensión lectora de los alumnos españoles beneficiaría a muchos otros ámbitos, tanto académicos como de desarrollo personal. "Es la competencia transversal por excelencia", asevera Sánchez, quien incide en que es crucial para el rendimiento académico, pero también para el futuro profesional de esos niños e incluso en aspectos psicológicos y emocionales. "El lenguaje, al final, está en todo: nos permite autorregularnos y desarrollar nuestras habilidades sociales", añade.

También el contexto socioeconómico juega un papel fundamental en el nivel de comprensión lectora de los estudiantes. "Vamos a poder hacer un análisis comparativo utilizando variables demográficas. Desde el grupo de investigación teneos un interés especial en los grupos vulnerables. Es algo que tiene un impacto directo sobre el rendimiento y desarrollo de esta competencia y es fundamental tener en cuenta estas situaciones. Porque cuando hablamos de inclusión, no solo hablamos de discapacidad, sino también de los niños que, por sus condiciones socioeconómicas y culturales, están en desventaja", sostiene la investigadora.

Los colegios podrán obtener los resultados obtenidos ya en el mes de junio —será anónimo para la Fundación—, y ya entre septiembre y octubre aspiran a tener listo un informe nacional para identificar aquellos centros con mejores resultados, detectar las mejores prácticas educativas y modelos de éxito y trasladarlas a los centros o regiones que hayan obtenido un nivel inferior. No podrá compararse estrictamente con los resultados del Informe PISA, pues ese examen se hace a los estudiantes que entonces tienen 15 años. Pero, según apunta Palop, sí que habrá irremediablemente "cierta correlación", pues en Secundaria es donde se recogen los frutos de las lagunas que hay en Primaria.