Arte. La vida de Isabel Quintanilla en sus pinturas

El Museo Nacional Thyssen-Bornemisza dedica por primera vez una exposición monográfica a una artista española, Isabel Quintanilla (1938-2017), una de las figuras fundamentales del realismo contemporáneo. Miembro de un grupo de artistas que trabajaron en Madrid este tipo de pintura honrada y alejada de extravagancias, entre los que se puede citar a Antonio López, la exposición se titula El realismo íntimo de Isabel Quintanilla.

Visitantes ante un par de paisajes de Isabel Quintanilla, en el Museo Thyssen-Bornemisza. Adolfo Ortega

La muestra reúne 90 obras de toda su carrera, incluyendo sus pinturas y dibujos más sobresalientes, muchas de ellas piezas nunca vistas en España por encontrarse principalmente en museos y colecciones de Alemania, país en el que tuvo un destacado reconocimiento en los años 1970 y 1980. La relevancia en este país se debe a su relación con Ernest Wuthenow, coleccionista y socio fundador de la Galería Juana Mordó de Madrid, quien introdujo su obra en Alemania.

Isabel Quintanilla. 'La lamparilla', 1956. Colección privada. © Isabel Quintanilla, VEGAP, Madrid, 2024. Foto: © Jonás Bel

De su etapa más incipiente podemos ver el primer óleo, La lamparilla, inspirado quizás por un famoso bodegón de Willem Claesz expuesto en el Museo del Prado donde un limón pelado está acompañado también por un reloj. Esta naturaleza muerta con objetos que pueden encontrarse a mano en casa, supone una declaración de intenciones que perdurará a lo largo de su carrera.

Tras una etapa en Roma, de la que también hay muestras de su magisterio, Quintanilla regresa a Madrid y en su pintura encontramos una mayor luminosidad y colorido, motivos florales y frutales. Es curioso el uso de los famosos vasos de la marca Duralex, muy populares en los años sesenta. Para los curiosos, he de advertir que podrán encontrarlos a la venta en la tienda del Thyssen, junto a los eternos platos de esa misma marca. ¡A renovar la vajilla atendiendo a la nostalgia!

Isabel Quintanilla. 'Nocturno' (1988-89). Kunststiftung Christa und Nikolaus Schües. © Isabel Quintanilla, VEGAP, Madrid, 2024

La emoción en la ausencia es otro de los apartados de la exposición, donde encontramos fieles visiones del entorno doméstico. Habitaciones vacías, acogedoras salas de estar a la luz de un flexo, en ambiente de recogimiento propio de las horas nocturnas. Impresionante realismo en estas estampas hogareñas y algunas miradas al exterior a través de las ventanas. Un bonito homenaje a sus colegas y amigas pintoras, Esperanza Parada, Amalia Avia y María Moreno, una sala con doce obras de todas ellas, donde es palpable la afinidad que las vinculaba.

Las seis décadas que abarca la muestra, desde esa lamparilla que aún luce desde 1956, hasta Bodegón Siena (2017), la última obra que Quintanilla entregó a su galerista poco antes de fallecer, se cierran con algunos paisajes y jardines, donde la pureza resulta emocionante. Un par de esculturas realizadas por el marido de la pintora, Francisco López, en madera policromada, nos acercan a la dimensión humana de la pintora. Como ella misma afirmó en numerosas ocasiones, la pintura era su vida y su vida era la pintura. Gran exposición la del Thyssen, para recorrer una vida trazada con un pincel y mucho trabajo.

Escultura de Francisco López dedicada a su esposa, Isabel Quintanilla. Adolfo Ortega

El sábado 4 de mayo está previsto un taller práctico, previo a la visita a la exposición temporal El realismo íntimo de Isabel Quintanilla, dirigido a público general a partir de 7 años. Todavía quedan plazas libres. El taller pretende dar a los participantes herramientas para comprender la exposición y favorecer una experiencia diferente en su visita autónoma.

Hasta el 2 de junio (30 de abril y 3 de mayo apertura extraordinaria hasta las 21:00. 1 de mayo museo cerrado) | Museo Thyssen-Bornemisza | 13€

Ópera. Una comedia apoteósica de Richard Wagner

Es una de las producciones más esperadas de la presente temporada del Teatro Real y hace más de veinte años que no se representa en Madrid, desde que Daniel Barenboim lo hiciera con la Staatskapelle Berlin. En esta ocasión, la dirección musical la asume Pablo Heras-Casado, quien últimamente nos ha conducido en el recorrido completo por el Anillo del Nibelungo, también de Wagner, en años consecutivos, con gran éxito.

Escena del último acto de 'Los maestros cantores de Núremberg', en el Teatro Real. Javier del Real

La producción que se estrenó la semana pasada cuenta con la dirección escénica de Laurent Pelly, del que hemos visto estupendos montajes en el escenario del Real como Hänsel und Gretel (2015), Falstaff (2019), Viva la mamma (2021) e Il turco in Italia (2023). En esta ocasión, la acción se desarrolla en un amplio espacio que parece el desequilibrado interior de una iglesia con grandes ventanales, a través de los cuales penetra una iluminación que varía entre la calidez y la frialdad.

Una estructura central en varios planos permite destacar las acciones de los personajes, simular un pequeño pueblo con decenas de casas de cartón, o enmarcar las reuniones que los maestros cantores mantienen para deliberar sobre el asunto central de la comedia. Sí, porque se trata de una comedia, aunque Wagner siempre nos suene más a tragedia con tintes heroicos, que a la comicidad. La dirección actoral de los personajes está muy cuidada y se han conformado escenas realmente brillantes con este grupo de maestros que parecen sacados de una película con tintes expresionistas de la etapa alemana de Fritz Lang.

Una escena de 'Los maestros cantores de Núremberg' en el Teatro Real. Javier del Real

En realidad, esta obra supone una reivindicación del modo en que el arte penetra en las capas burguesas de la sociedad, que en el ámbito alemán también sirvió para la exaltación del espíritu germano con aviesas intenciones. La Festividad de San Juan sirve como pretexto para un gran concurso de canto, en el que el premio será optar a conseguir la mano de la protagonista femenina. Siempre ella podría rechazar al candidato que resultara ganador, ojo.

Leigh Melrose y Gerald Finley en 'Los maestros cantores de Núremberg', en el Teatro Real. del Real fotografia

El resultado global de la propuesta es excelente, ya que la Orquesta Titular del Teatro Real resuelve las dificultades de una partitura tan extensa (la representación dura cinco horas y media, con dos descansos incluidos), con precisión y amplitud, ayudada por la dirección de Heras-Casado, que no en vano va a repetir en Bayreuth, templo wagneriano, tras su debut el año pasado con Parsifal. En cuanto a las voces, hay que destacar el bello canto de Gerald Finley, al que hemos disfrutado tanto en el ciclo de lied madrileño; y el profundo bajo Jong Min Park. Como representante de los cantantes españoles que despuntan, tenemos a José Antonio López, como uno de los cofrades con gabán negro que han de evaluar a los cantantes.

Saludos tras una representación de 'Los maestros cantores de Núremberg', en el Teatro Real. Adolfo Ortega

Música siempre deslumbrante del compositor de Leipzig, con momentos de una belleza arrebatadora; acción muy bien trazada con agilidad por Pelly y una escenografía brillante de Caroline Ginet, redondean un espectáculo realmente grandioso, con más de cien intérpretes sobre el escenario, que en el último acto llegan a la apoteosis musical. Es una gran oportunidad que no debe desaprovecharse, para asistir a una muestra de esa obra de arte total que bullía en la cabeza de Richard Wagner.

Hasta el 25 de mayo (próxima representación, 2 de mayo) 18h. | Teatro Real | de 18 a 289€

Familiar. Danza y un taller sobre biología marina

Caixaforum presenta la pieza de danza inmersiva Plancton, que se centra en el plancton como fuente de inspiración, para desarrollar toda una experiencia escénica multidisciplinar. Nos adentraremos, a través del cuerpo y el movimiento, en un mundo donde todo lo pequeño toma una gran relevancia. La palabra plancton proviene del griego y significa lo que va errante. Estos microorganismos que habitan el fondo del mar y los lagos, son unos de los pocos seres vivos que no pueden luchar contra las corrientes, sino que se dejan arrastrar.

Una imagen del espectáculo de danza inmersiva inspirada en el plancton que tendrá lugar en CaixaForum. Cedida

El espectáculo cuestiona la relación que los seres humanos tenemos con los seres diminutos que habitan bajo el agua, y pone de manifiesto la idea de que las cosas pequeñas son fundamentales para la vida. Nos asomaremos a un mundo donde los cuerpos emiten luz y se mantienen en suspensión.

En el ámbito coreográfico, Plancton explora las ideas de suspensión y de dejarse mover o ser arrastrado. Y también remarca el detalle, lo que es pequeño e imperceptible. El diseño de la escenografía nos sumerge en un dispositivo en el que todos los elementos escénicos (movimiento, texto, sonido, luz, materiales) tienen el mismo valor y se reparten el protagonismo, creando un juego de capas, igual que pasa en la naturaleza donde la interacción de los elementos es imprescindible.

CaixaForum organiza un taller sobre plancton, como actividad paralela al espectáculo 'Plancton'. Maximo Garcia de la Paz

Como actividad alternativa, después de la representación habrá un espacio con variados y atractivos recursos para explorar en profundidad el mundo del plancton oceánico. Videos, modelos impresos en 3D, libros de consulta, actividades creativas, microorganismos vivos, lupas y hasta peluches en un cómodo entorno donde los más pequeños/as podrán disfrutar aprendiendo.

Sábado 4 y domingo 5 (12h. y 17h.) | CaixaForum | 6 euros

Flamenco. 'Festival de la Guitarra' en Teatros del Canal

Nace estos días el Festival de la Guitarra de la Comunidad de Madrid, un certamen llamado a perdurar con el cometido de apoyar al flamenco, al que recientemente se ha catalogado como Bien de Interés Cultural (BIC) del Patrimonio Inmaterial de la región. En cada edición, el Festival estará consagrado a un maestro fundamental de la guitarra, a su obra y su huella artística. Este año, la imagen y el referente será el maestro madrileño Ramón Montoya. A él se le dedicará una mesa redonda el martes 30 de abril.

El Festival de la Guitarra celebra su primera edición este puente de mayo en Madrid. Cedida

Antonio Benamargo, director del Festival, ha señalado que "era de justicia que por fin la capital de España tuviera un evento de tal categoría por el deseo de los artistas flamencos en general y de los guitarristas en particular". El evento tendrá su sede en los Teatros del Canal.

Este festival surge para ser protagonizado por artistas de primera categoría, y como ejemplo valgan los guitarristas seleccionados para las cuatro galas que tendrán lugar desde el 30 de abril al 4 de mayo: los veteranos Rafael Riqueni, Gerardo Núñez y Alfredo Lagos, y el joven Alejandro Hurtado. Ellos encarnan desde sus propias concepciones estilísticas y sus propias tradiciones, la versatilidad de un instrumento a través del cual, como en el baile y el cante, vienen transformando el apasionante universo flamenco.

El guitarristas Rafael Riqueni participa en una de las galas del 'Festival de la Guitarra' en Madrid. Lorenzo Carnero

Rafael Riqueni protagonizará la gala del 1 de mayo, y junto a él actuarán como invitados el cantaor Juan José Amador y la bailaora Manuela Carrasco, acompañados por los cantaores Enrique el Extremeño y Manuel Tañé, el guitarrista Pedro Sierra y el percusionista José Carrasco.

Patricia Guerrero será una de las bailaoras invitadas al Festival de la Guitarra. Gilberto González

Gerardo Núñez, la bailaora Carmen Cortés y el cantaor Jesús Méndez actuarán en la segunda gala, el 2 de mayo. Ese mismo día, el escritor, periodista y productor José Manuel Gamboa impartirá una ponencia sobre los guitarristas madrileños a lo largo de la historia del flamenco, y a continuación se ofrecerá un concierto el guitarrista de Algeciras José Carlos Gómez.

En la tercera gala tendremos la juventud, adornada por una excepcional técnica, de Alejandro Hurtado (Raspeig, Alicante, 1994), quien traerá como invitados a Rocío Luna (cantaora) y Patricia Guerrero (bailaora), Premio Nacional de Danza 2021.

Alfredo Lagos (Jerez de la Frontera, 1971) será el protagonista de la última gala del Festival de la Guitarra, y junto a él tendrá a su hermano el cantaor David Lagos y el bailaor Andrés Marín.

Del 1 al 4 de mayo (21 h.) | Sala Verde de Teatros del Canal | 30€

Arte y tecnología. Canal Connect dedicado a los 'freaks'

Canal Connect llega a Madrid en la cita anual donde asistimos a los vínculos entre artes escénicas, ciencia y tecnología. En este caso, se explora el universo de los monstruos en una época de nuevos miedos generados por un mundo acelerado y asfixiado por su complejidad. La gran exposición The New Freak Show exhibe una veintena de obras de 16 artistas en varios espacios de los Teatros del Canal, donde está muy presente la Inteligencia Artificial (IA). El recorrido está concebido como una serie de atracciones de feria que evocan los freak shows que comenzaron en Estados Unidos a mediados del siglo XIX, trasladada a una época transformada por la tecnología.

Entre las instalaciones destacan An Instrument for the Measurement of Absence que desafía al público a encerrarse en un pequeño y siniestro armario desde donde pueden mirar por un agujero y ser testigos de un encuentro inesperado. O BOT°PHONE, una instalación inmersiva e interactiva en forma de cabina telefónica retrofuturista, que permite dialogar con una obra literaria a través de Inteligencia Artificial.

ReconFIGURE es uno de los montajes de Canal Connect 2024. Cedida

Lee Byungchan presenta Creature 2024, que se define como una instalación de plástico que respira. Un monstruo amorfo formado por diferentes piezas de plástico, como denuncia del abuso que de este componente realizamos actualmente. Los microplásticos se alojan en los organismos vivos, extendiéndose de uno a otro a través de las múltiples ingestas.

Lee Byungchan presenta Creature 2024 en Canal Connect. © Pablo Lorente

La propuesta suiza reconFIGURE es una instalación en tiempo real que explora cómo las máquinas informáticas reimaginan diversos cuerpos humanos, a partir de la captura de la imagen de los visitantes. Y la performance innovadora The Ghosts of the Sideshow combina holografías creadas mediante IA con cabaret y circo con un toque contemporáneo.

Hasta el 26 de mayo | Diversos espacios de Teatros del Canal | Entrada libre

Libros. La Feria del Libro en el Paseo de Recoletos

La 46ª Feria del Libro Antiguo y Ocasión de Madrid, la librería de fondo más grande en pleno centro de la capital, y una de las más antiguas de este tipo de España, regresa al Paseo de Recoletos, del 2 al 19 de mayo, con miles de ejemplares.

Cartel anunciador de la Feria del Libro Antiguo y de Ocasión, que se inaugura este puente en Madrid. Raúl

Organizada desde 1977 por la Asociación de Libreros de Lance de Madrid, contará con la participación de un total de 37 librerías especializadas de toda España. Miles de ejemplares, cuyos precios oscilan desde 1 euro, de las ediciones más económicas, hasta los miles de euros de auténticas joyas bibliográficas, como primeras ediciones, incunables, ejemplares raros y manuscritos originales.

La feria se inaugurará oficialmente el viernes, 3 de mayo a las 13 horas con la lectura del pregón, que correrá a cargo de Pedro Álvarez de Miranda, Catedrático de Lengua Española de la Universidad Autónoma de Madrid y miembro de número de la Real Academia Española. Filólogo, experto en lexicografía histórica y en historia de la lengua española, Álvarez de Miranda dirigió la 23ª edición del Diccionario de la lengua española de la RAE publicada en 2014.

La Feria del Libro Antiguo y de Ocasión llega a su edición 46 en el Paseo de Recoletos. Cedida

Como viene siendo habitual, la Asociación de Libreros de Lance, edita un interesante libro en edición facsímil y relacionado con Madrid, que estará disponible en la caseta de información. Este año se homenajea a la figura de Valle-Inclán, con Luces de Bohemia, una de sus obras más importantes que inauguraría un nuevo género teatral, el esperpento teatral. Se trata de una edición facsímil de 1924, del que se han imprimido un total de 700 ejemplares numerados.

Asimismo, durante la mañana de los tres sábados de feria, Raúl, diseñador de nuestro cartel, estará firmando carteles y realizando dibujos en la caseta de información. Libro y cartel serán recuerdos por los que bien merece la pena acercarse el fin de semana al Paseo de Recoletos. No lo duden.