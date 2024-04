Irene Montero urge a "pasar a la acción" contra la "guerra judicial y mediática"

La secretaria Política de Podemos y candidata de esta formación a las elecciones europeas, Irene Montero, urgió este sábado al Gobierno a "pasar al acción" contra la "guerra judicial y mediática" de la derecha. Lo hizo en declaraciones en Valencia antes de participar en un encuentro denominado 'Jóvenes por la paz' para criticar la inacción de la comunidad internacional ante el "genocidio" de Israel en Palestina.

Montero señaló que, "una vez trasladado el cariño" al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por la apertura de diligencias judiciales a su mujer ante un presunto tráfico de influencias, "es hora de pasar a la acción porque no habríamos llegado hasta aquí si mucha gente, cuando esa guerra judicial y mediática no iba contra ellos no se hubiese puesto de perfil". Aludía así a cuando, en su opinión, era Podemos la víctima de esa guerra.

"Esperando la decisión del presidente, que es una decisión que ellos mismos han dicho que es una decisión personal", insistió en que "hay que pasar a la acción", porque "cada día que no actuamos contra la guerra judicial y mediática y que no tomamos medidas valientes, es un día perdido para la democracia".

Por eso, urgió a "tomar medidas ya, de inmediato, para democratizar la justicia y el Poder Judicial en nuestro país para democratizar el poder mediático y para garantizar de una vez los derechos y dejar de decir que son negocios y garantizar por ley, por el Boletín Oficial del Estado y con todos los instrumentos de la ley y de la democracia, los derechos fundamentales", como la vivienda, la sanidad y la libertad sexual.

Entre tales medidas, señaló la renovación del CGPJ, "secuestrado desde hace más de cinco años por una derecha antidemocrática y por unos sectores reaccionarios que saben bien que desde el Poder Judicial se puede organizar una guerra judicial con la guerra mediática para tumbar gobiernos legítimamente elegidos o para tumbar leyes democráticamente decididas", una referencia a la del 'sólo sí es sí', que en su día acusó de boicotear a los jueces por las rebajas de penas a violadores. Una vez más, Montero pidió al PSOE "no tenderle más la mano al Partido Popular" para negociar su renovación.