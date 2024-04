Directo | Illa asegura que "Sanidad no contrató" con la empresa de la trama Koldo y Bendodo le acusa de mentir

El exministro de Sanidad Salvador Illa, candidato del PSC a las elecciones catalanas, ha acudido al Congreso de los Diputados para comparecer ante la comisión de investigación sobre la compraventa de material sanitario durante la pandemia, que se celebra dos días antes de que empiece la campaña electoral de las elecciones catalanas. El socialista catalán ha señalado que el Ministerio de Sanidad "no contrató con Soluciones de Gestión", la empresa central de la trama, pero el popular Elías Bendodo le ha acusado de mentir a este respecto.

Bendodo ha aludido al sumario de la investigación que dirige en la Audiencia Nacional el juez Ismael Moreno, en el que aparecen varios mensajes de WhatsApp en un grupo de investigados. "Nos acaban de avisar de que el ministro ha dado el ok. Estamos in", reza uno de los mensajes en referencia al titular de Sanidad. Salvador Illa ha admitido que "una sola vez" vio a Koldo García, cabecilla de la trama, en su ministerio.

"Le remití a los técnicos, que siguieron el procedimiento y no se contrató, yo no estuve ni in ni out. Hice lo que tenía que hacer", ha zanjado Illa en respuesta a las preguntas de Elias Bendodo, el primero en interrogar al exministro.

El extitular de Sanidad se enfrenta también a las preguntas de ERC y Junts, los dos socios de investidura de Pedro Sánchez que están en plena batalla por la presidencia de la Generalitat. De forma paralela, el exjefe de gabinete de Illa y expresidente del Consejo Superior de Deportes, Víctor Francos, dará explicaciones en la comisión del Senado.

Este lunes por la mañana, el exasesor de José Luis Ábalos, imputado por la trama comisionista, ha mantenido el silencio en casi todo momento al ser interrogado en el Senado. A lo largo de su comparecencia, García apenas ha respondido alguna pregunta y solo se ha prestado a hablar para declararse inocente y denunciar que los políticos y los medios le han "crucificado vivo".

Más citas con la controversia de fondo

Por otro lado, las mesas de ambas comisiones cerrarán nuevas citaciones ya que, mientras en el Senado se ha aprobado una lista de 63 comparecientes y quedan por cerrar 55, en el Congreso el listado asciende a 134 y queda pendiente dirimir si son convocados los fiscales que actualmente están investigando este caso.

El fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, el miembro de la Fiscalía Europea que ha asumido el caso Koldo, Ignacio de Lucas y la fiscal jefe de la Fiscalía Europea, Codruta Kovesi, fueron incluidos a petición de EH Bildu y Junts en la comisión de investigación del Congreso.

Después de que el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, haya pedido que los fiscales no comparezcan y el Ejecutivo haya apoyado esta iniciativa, los socialistas deben o renegociar con Bildu y Junts su apoyo para desestimar estos nombres o bien buscar el voto del PP, aunque también cabe la opción de que simplemente no sean citados.

Por otra parte, el pleno del Senado podría aprobar esta semana ampliar el objeto de su comisión e incluir los casos que "directa o indirectamente tengan relación con las actividades y contactos" de las personas investigadas en la trama Koldo como las relaciones de Begoña Gómez, con el grupo Globalia, o las cuestiones relacionadas con la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez