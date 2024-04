El PP ataca al PSOE por estar "exultante" cuando es "muleta" del PNV y sube por su "entreguismo" al independentismo

El portavoz del PP, Borja Sémper, ha cargado duramente este lunes contra el PSOE por tener como aspiración ser "muleta" del PNV en Euskadi y ha achacado su subida al "entreguismo" de Pedro Sánchez "al independentismo". Además, ha censurado que los socialistas estén "exultantes" con sus resultados y que el jefe del Ejecutivo "brinde con champán" pese al crecimiento que ha tenido Bildu en el País Vasco.

"Me produce mucha tristeza que en mi tierra Bildu haya obtenido el resultado que ha obtenido. Pero me produce la misma tristeza que el Partido Socialista esté hoy exultante con el resultado obtenido por Bildu", ha afirmado Sémper en una rueda de prensa en la sede del PP tras la reunión del comité de dirección que ha presidido Alberto Núñez Feijóo.

Sémper ha señalado que si el PSOE "ha ascendido en el País Vasco", "puede hacerlo también en Cataluña" en las elecciones del próximo 12 de mayo. A su entender, si el "rechazo" de los ciudadanos es "menor" en estas dos comunidades, es "por el entreguismo del PSOE, con Pedro Sánchez a la cabeza, al independentismo".

"Sánchez es una máquina de generar votantes independentistas", ha dicho el portavoz de los populares, para añadir que eso ya ocurrió en las elecciones gallegas del 18 de febrero con el ascenso del BNG en Galicia y "ha pasado ya con Carles Puigdemont, que de ser irrelevante se ha convertido en un acto principal" ante las elecciones catalanas.

Tras lamentar que "hoy el independentismo sea más fuerte" en Euskadi, ha criticado la "normalización de Bildu y su conversión en partido relevante en Madrid, por encima del PNV, gracias a las políticas de Pedro Sánchez". "Cuando tú eres protagonista en el Congreso de los Diputados y eres influyente para el Gobierno de la nación, eso tiene un reflejo en las elecciones autonómicas", ha apostillado Sémper, para avisar que antes ese papel lo jugaba el PNV y "hoy es Bildu".

Aparte del "cambio generacional", Sémper cree el partido de Arnaldo Otegi ha crecido nueve escaños y más de once puntos porcentuales desde que Sánchez gobierna por el "protagonismo" que le ha dado el jefe del Ejecutivo estos años en la política nacional.

Y por eso, considera que "la gobernabilidad de España no puede seguir dependiendo de quienes no quieren que al país le vaya bien". "No queda un País Vasco mejor como tampoco Sánchez está dejando una España mejor", ha manifestado.

El portavoz del PP ha criticado que el PSOE "celebre haber quedado tercero" en las elecciones vascas. "Y la conclusión es que, con Pedro Sánchez, el éxito para el Partido Socialista es ser la muleta de los nacionalistas conservadores, en este caso del PNV", ha resaltado. "La pregunta que nos hacemos es qué celebra realmente el Partido Socialista? ¿Que Bildu haya conseguido el mejor resultado político de su historia? ¿Que la extrema izquierda, en este caso independentista, siga creciendo?", ha preguntado.

¿Hace el PP autocrítica?

Al ser preguntado si el PP hace autocrítica por sus resultados y por su campaña en Euskadi, Sémper ha defendido la estrategia de su candidato, Javier de Andrés, centrada en defender los problemas que preocupan a los ciudadanos ante las "nefastas" políticas del PNV. "Permítame que rebata con rotundidad esta idea de que la campaña del PP en el País Vasco ha sido tecnocrática", ha enfatizado.

Además, Sémper ha destacado que han logrado el apoyo de "casi 40.000 vascos más" después de que el partido llevara "perdiendo peso" electoral en esta comunidad en las elecciones autonómicas desde hace 20 años. En este sentido, ha insistido en que el PP llevaba dos décadas en "descenso continuado" y ahora no solo han "parado esa tendencia, sino que "han crecido". Eso sí, ha dicho que queda "camino por recorrer" porque aspiran a seguir subiendo con un proyecto político a medio y largo plazo. "Y aspiramos a una Euskadi menos clientelista. Tenemos que desmontar el andamiaje clientelar que existe en Euskadi", ha apostillado.