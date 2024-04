Koldo García se niega a responder las preguntas del Senado y se dedica al contraataque: "Me han crucificado vivo"

El exasesor de José Luis Ábalos imputado por delitos de corrupción en la Audiencia Nacional, Koldo García, ha mantenido el silencio en casi todo momento. A lo largo de su comparecencia en la comisión de investigación del Senado, García apenas ha respondido alguna pregunta, y solo se ha prestado a declarar para declararse inocente y denunciar que los políticos y los medios le han "crucificado vivo". "¿Ustedes me van a preguntar también cuando me declaren inocente?", ha preguntado a la sala en un momento dado, con la conciencia tranquila y, según ha dicho, la convicción de haber obrado bien.

Koldo García, que pasó de ser chofer de Ábalos a adquirir una posición importante en el Ministerio de Transportes, es el presunto responsable de una trama dedicada a conseguir tajadas en la venta de mascarillas a diferentes entidades públicas. Logró que la empresa Soluciones de Gestión firmase contratos por valor de más de 50 millones de euros. Él mismo incrementó su patrimonio "notablemente" entre 2020 y 2022, adquirió varios bienes inmuebles en el Levante español y utilizó a familiares para tratar de dificultar el rastreo de sus bienes.

Pese a que la Audiencia Nacional lo investiga por presuntos delitos de pertenencia a organización criminal, blanqueo de capitales, cohecho y tráfico de influencias, García se ha mostrado casi ofendido por las preguntas de los senadores: "¿Saben que ya no puedo salir a la calle? Hay familia y hay amigos... Ustedes, sin tener conocimiento, ya me culpan, ya han hecho un dictamen. Quien tiene que dictar es la Justicia, no los medios ni ustedes".

