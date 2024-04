Las comisiones de investigación de las mascarillas echan a andar con las comparecencias de Koldo García e Illa

Las comisiones de investigación impulsadas por el PP en el Senado y el PSOE en el Congreso echan a andar este lunes con dos comparecencias clave. La comisión de las mascarillas en la Cámara Baja comenzará con la declaración de Salvador Illa, exministro de Sanidad y candidato del PSC a las elecciones catalanas. El socialista también asistirá el miércoles, dos días antes del inicio de la campaña, a declarar en la comisión del caso Koldo en el Senado. Koldo García, epicentro de la corruptela en los contratos de compraventa de mascarillas, será el primer compareciente de la susodicha comisión, a la que acudirá este lunes.

Ese mismo día, en el Congreso de los Diputados, declarará la presidenta del Tribunal de Cuentas, Enriqueta Chicano. Su comparecencia y la de Illa son las únicas fechadas en el Congreso. A lo largo de la semana, en cambio, la comisión de la Cámara Alta tomará declaración a Patricia de la Cruz, directora general de Farmacia y Productos Sanitarios bajo el mandato de Illa, y de Alfonso Jiménez, director del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa) en el mismo periodo.

Illa declarará "con toda tranquilidad"



Salvador Illa declarará a las puertas de la campaña electoral en el Congreso y el Senado. Lo hará, según ha indicado él mismo en Cuatro, "con toda tranquilidad" y sin "ningún inconveniente" a la hora de responder a todas las preguntas que le hagan. "Entiendo que como ministro de Sanidad durante la etapa más crítica de la pandemia, tanto el Congreso como el Senado quieran recabar mi opinión en sendas comisiones de investigación", señaló Illa en la cadena televisiva. Y aseguró que no conocía las actividades ilegales de la trama Koldo cuando estaba a cargo de Sanidad: "Si lo hubiera visto, evidentemente lo habría denunciado".

El presidente de la comisión de investigación en el Congreso, el socialista Alejandro Soler, justificó que Illa sea el primero en declarar alegando que el exministro es "la persona que ha tenido la mayor responsabilidad en la pandemia". "Dado que estamos hablando de todas las compras de material sanitario durante la pandemia, lo que procede es que [Salvador Illa] dé la primera información sobre cómo se ha procedido en este caso", explicó Soler.

Las citaciones tienen lugar después de dos años de investigaciones dirigidas en la Audiencia Nacional e instruidas por el juez Ismael Moreno. En el caso de Illa, su posible vinculación con la trama se deduce de los mensajes intercambiados en un grupo de WhatsApp integrado por Víctor de Aldama, Ignacio Díaz Tapia, Javier Serrano y César Moreno, todos ellos investigados. 'Los cuatro mosqueteros' -nombre que dieron al grupo de WhatsApp- hablaron de una reunión que habrían mantenido con el jefe de gabinete de Salvador Illa, Víctor Francos, un encuentro que fue "todo un éxito".

El éxito en cuestión consistía en lograr que el Ministerio de Sanidad autorizase la compra de material sanitario a la trama por parte del Gobierno de Canarias. El ministro Illa, según recogen los mensajes, acabó dando el "ok". El 20 de agosto de 2020, un WhatsApp indicaba que Illa iba a hablar con "el de Canarias", el actual ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, para "darle en principio el ok".

Koldo, el primer convocado por el PP



La comisión promovida por la mayoría absoluta del PP en el Senado, a diferencia de la del Congreso, no se extiende a todas las posibles irregularidades en la compra de material sanitario durante la pandemia. Esta comisión se centra en el caso Koldo y arrancará con la comparecencia de Koldo García. Será el primero de los 56 individuos que ha incluido por el momento el PP en su lista de comparecientes. Entre ellos están Salvador Illa, Ángel Víctor Torres, la presidenta del Congreso y expresidenta balear, Francina Armengol, el exministro de Transportes José Luis Ábalos, el secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán, el ministro Oscar Puente e incluso Luis Rubiales.

Este viernes el PSOE y el PP se enzarzaron en una nueva disputa a razón de la comparecencia de Koldo García. El Grupo Socialista en el Senado remitió una serie de escritos a la Cámara en los que se requería "información como el plan de trabajo de la comisión", según han confirmado a Europa Press fuentes socialistas. Pero según los populares, el escrito incluía la petición de suspender la comparecencia de Koldo el lunes. El PSOE asegura que esa solicitud no se ha hecho y adelanta que acudirá a la comisión a hacer "las preguntas necesarias para esclarecer los hechos".

Koldo García pasó de ser chofer de Ábalos a ser su asesor y aprovechó la posición alcanzada para liderar una presunta trama de corrupción en plena pandemia. Está imputado en la Audiencia Nacional por el cobro de comisiones ilegales a través de la empresa Soluciones de Gestión, que vendió material sanitario al Gobierno y otras entidades públicas. Se le atribuyen presuntos delitos de pertenencia a organización criminal, blanqueo de capitales, cohecho y tráfico de influencias.

Se aprovechó de su posición en el Ministerio de Transportes para contratar con al menos tres ministerios -Interior, Sanidad y Transportes- y dos comunidades autónomas -Baleares y Canarias-. Koldo aumentó notablemente su patrimonio entre 2020 y 2022, adquirió varios bienes inmuebles en el levante español y trató de ocultar su aumento patrimonial a través de su esposa, su hija y su hermano. Fue detenido el 21 de febrero y puesto en libertad al día siguiente. Un mes después de negarse a declarar ante el instructor Ismael Moreno, el Senado le requiere este martes para interrogarlo.

La campaña como telón de fondo

Las conclusiones que se extraen de las comisiones de investigación no son vinculantes para los tribunales, no tienen consecuencias judiciales. "Las conclusiones aprobadas por el Pleno de la Cámara serán publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes Generales y comunicadas al Gobierno, sin perjuicio de que la Mesa del Congreso dé traslado de las mismas al Ministerio Fiscal para el ejercicio, cuando proceda, de las acciones oportunas", apunta el reglamento de la Cámara Baja. Más allá del traslado a la Fiscalía, las conclusiones que se desprendan de ambas comisiones no tendrán efecto en las investigaciones judiciales.

Sin embargo, las declaraciones sobre la corrupción del caso Koldo y otras posibles tramas pueden servir al PP y al PSOE, impulsores de ambas comisiones, para armarse de munición ante las citas electorales en Cataluña y el Parlamento Europeo. Este miércoles, la ministra portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, acusó al PP de intentar "generar ruido político" con su comisión en el Senado.

A juicio de Alegría, la iniciativa de su partido no tiene nada que ver con la de la oposición. La comisión del Senado busca esclarecer las posibles "anomalías" en los contratos sanitarios durante la pandemia, mientras que la comisión "fake" de los populares tiene el único objetivo de "señalar" al PSOE.

En términos similares se pronunció esta semana el vicesecretario de Coordinación Autonómica del PP, Elías Bendodo, que tildó de "paripé" y "fraude" la comisión parlamentaria que tendrá lugar en la Cámara Baja. "El 'sanchismo' no tiene límites y por eso les da igual la comisión, porque su único objetivo y el de sus socios es tapar las irregularidades del Gobierno", apuntaló el popular.