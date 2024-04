"¿En algún momento hizo de chófer para Sánchez?": Las preguntas que Koldo García se ha negado a responder en el Senado

Koldo García Izaguirre se ha acogido a su derecho a no declarar para evitar responder a la primera senadora que le ha interrogado este lunes en la comisión de investigación del Senado sobre una presunta trama de corrupción en compras públicas de material sanitario durante la pandemia.

El exasesor del Ministerio de Transportes y primer compareciente en esta comisión, Koldo García, se ha limitado a indicar que siempre ha estado localizable, pero que las respuestas las dará en los tribunales y no en sede parlamentaria.

Las primeras preguntas han sido las de la senadora de UPN, María Mar Caballero, que se ha interesado por si actualmente sigue siendo militante del PSOE. Tras asegurar que ya sus abuelos eran militantes socialistas, García ha dicho que no sabe si a día de hoy él mismo es militante, pero ha lanzado un aviso: "Volveré", ha anotado.

"No recuerdo ni los años que estoy en el PSOE pero mis abuelos ya estaban vinculados", ha respondido a Caballero. "¿Hoy día sigue siendo militante?", ha repreguntado la senadora de UPN. "Señora, eso no se lo puedo contestar porque no lo sé. Pero no se preocupe, tengo que poner un apunte: volveré", ha agregado en respuesta a las pocas preguntas que ha contestado.

La mayoría de las preguntas de Caballero han quedado sin respuesta. Entre ellas, se han cuestionado asuntos como "¿quién se pudo en contacto con usted para formar parte de la agrupación socialista de Huarte e incorporarse a las listas para ser concejal?" o "¿Quién les llama a usted y a su mujer en 2015 para formar parte de las listas del PSOE al parlamento navarro?"

"Me acojo simplemente a mi derecho. Estoy en un procedimiento judicial, por sentido común creo que tengo que esperar a que la justicia resuelva y haga lo primero que tengo que hacer, que es atender a su señoría", ha señalado ante las primeras preguntas.

Otras preguntas formuladas por Caballero que han quedado sin respuesta han sido: "¿Considera que [el Secretario de Organización del PSOE] Santos Cerdán puede ser su padrino político en su salto de Navarra a Madrid?"; "¿Cuándo fue la última vez que habló con Santos Cerdán?"; "¿Quién le ofrece trabajar en el Ministerio de Transportes?"; "¿Quién le ofreció colaborar en la campaña para las primarias socialistas en 2017 y qué funciones realizó durante esa campaña?"; "¿En algún momento hizo de chófer para el [presidente del Gobierno, el] señor Sánchez y por qué cree que tuvo tanta confianza el señor Sánchez en usted para la custodia de los avales en las primarias?".

"¿Por qué cree que le nombran consejero de administración de Renfe Mercancías en 2019 y, a su vez, vocal del consejo rector de Puertos del Estado en 2019?", "¿En qué momento comienza a realizar funciones como conseguidor de mascarillas dentro del ministerio?", "¿Cómo contacta con Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas si esta empresa no se dedicaba a la compra de material sanitario, cómo surgen esos encargos?", "¿El señor Ábalos tenía conocimiento de lo que estaba haciendo cuando conseguía material sanitario?" o "¿Puede concretar a qué ministerios y a qué autonomías ofreció usted mascarillas y cuáles rechazaron su oferta?" son otras preguntas de UPN que han sido respondidas con silencios y miradas tajantes de Koldo García.

Una respuesta similar ha obtenido Caballero cuando le ha preguntado por una entrevista en la que Koldo García dijo que algunos políticos tenían mucho que aprender de José Luis Ábalos y ha querido saber qué es exactamente lo que tienen que aprender de él. "Igual lo mismo que usted", ha dicho el exasesor. Caballero ha terminado preguntándole a García si tenía la conciencia tranquila. "Mucho", ha respondido García.

El exasesor de Ábalos, investigado por intermediar presuntamente en los contratos públicos de compra de mascarillas que están bajo sospecha, ha dicho tener la conciencia tranquila a la última pregunta de Caballero. Además, a la pregunta del senador de EH Bildu Josu Estarrona de quién no debería tenerla, ha respondido: "Igual ustedes, ¿no? Los primeros".

García tampoco ha respondido las preguntas del resto de grupos. "¿Con quién o quiénes negocia Adif en Puertos, en Interior, en Canarias, en Baleares?"; "¿En concepto de qué percibía usted la retribución por sus gestiones?", "¿Está dado de alta el algún epígrafe de Hacienda?" y "¿Cuántas veces ha estado en República Dominicana?" han sido las preguntas que se han quedado sin responder formuladas por el senador Joan Josep Queralt, de ERC.

"Yo ya no puedo tener relación con nadie porque no puedo hablar con nadie, mediáticamente estoy, está mal expresado, pero muerto", ha señalado Koldo García tras las preguntas de ERC, y se ha dirigido a todos los senadores para hacerles una pregunta: "¿Todos ustedes me van a llamar cuando me declaren inocente?".

Por parte del PP, el senador Luis Javier Santamaría Ruiz, ha preguntado a García, que de nuevo se ha acogido a su derecho a no declarar, "¿cuándo se puso a buscar empresas que suministraban material sanitario de protección? Porque de la cronología de los hechos se deduce que comenzaron a urdir la trama antes de que el Gobierno impidiera a las Comunidades contratar" y "¿por qué se puso el Ministerio de Transportes a hacerlo si las compras estaban centralizadas desde el Ministerio de Sanidad? Ese es uno de los grandes misterios de toda esta trama", ha expuesto Santamaría.

El portavoz del PP ha señalado que los "silencios" de Koldo García muestran que "los socialistas se ponen de acuerdo para tapar la corrupción", al tiempo que ha opinado que en el PSOE habrán quedado "muy aliviados" de que no declare porque estaban "muy nerviosos" por lo que pudiera contar. "No se puede ser más miserable", ha apuntado el senador del PP al describir una de las presuntas actuaciones de Koldo García recogidas en el sumario, una expresión que ha soliviantado al portavoz del PSOE, que le ha interrumpido en su relato.

Alegato final

Pese a su decisión de no contestar a la mayoría de las preguntas de los senadores, Koldo García ha querido cerrar la comisión de investigación sobre la presunta trama de compra de mascarillas con una defensa de su inocencia y del trabajo realizado durante la pandemia, y un ataque al PP: "Gracias a Dios no estaban ustedes". El exasesor del exministro de Transportes José Luis Ábalos ha sorprendido a los senadores con su alegato final, tras haber anunciado desde el primer momento que se acogía a su derecho a no declarar, pese a haber contestado puntualmente a algún parlamentario.

Al finalizar la comisión, Koldo García ha pedido el turno de palabra para defender tanto su trabajo como el de los "profesionales" del Ministerio y ha opinado que es "totalmente injusto" que se ponga en duda su labor "porque lo hicieron perfectamente" y lo dieron "todo en un momento complicadísimo". Y, mirando a los senadores del PP, ha apostillado: "Gracias a Dios no estaban ustedes".

Koldo García, exasesor del exministro de Transportes José Luis Ábalos, ha asegurado este lunes que le han "crucificado" mediáticamente. "Yo ya no puedo tener relación con nadie, porque yo ya no puedo andar por la calle", ha señalado.

"He trabajado toda mi vida, toda mi vida, y he hecho lo correcto", ha defendido después de la intervención del senador popular Luis Santamaría, a quien Koldo García ha reprochado que diga "por decir" toda una serie de "irregularidades" cuando la Justicia todavía no ha dictaminado nada. Tras acusarle de decir "verdaderas salvajadas" sobre él, Koldo García le ha dado su "palabra de honor" de que tendrá la "oportunidad" de volver a decírselo cuando "salga inocente", al tiempo que ha reprochado a los senadores que le culpen "sin tener conocimiento de nada" y sin que los tribunales se hayan pronunciado.

El alegato final de Koldo García ha provocado la protesta del senador Santamaría, que ha cuestionado que rechace declarar a la mayoría de las preguntas y luego cierre él la comisión. Después de advertirle por una serie de interrupciones, el presidente de la comisión, el senador popular, Eloy Suárez, ha indicado a Santamaría que se trata de una cuestión a dilucidar en la próxima mesa, donde se decidirá si se abre o no un nuevo turno para los portavoces, dejando, por tanto, sin réplica las últimas palabras de Koldo García.