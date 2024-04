Por qué las temperaturas suben más en España que en otras zonas del mundo

Aunque la crisis climática es fuente de preocupación para toda la vida terrestre, lo cierto es que su impacto no es uniforme en todo el planeta, y la península ibérica no solo no escapa a sus efectos, sino que las temperaturas están aumentando más rápidamente que en otras regiones del mundo.

Para averiguar qué está detrás de este incremento y las causas que contribuyen al fenómeno, José Luis Valer Murillo, colaborador de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) en Castilla y León, ha realizado un estudio exhaustivo sobre las temperaturas en la península ibérica.

Para la realización de su trabajo, Valer analizó registros meteorológicos de observatorios en áreas montañosas y pueblos pequeños, evitando influencias urbanas, como Molina de Aragón, el puerto de Navacerrada o Reinosa. Los resultados son contundentes: las temperaturas han aumentado de manera acelerada, especialmente a partir del año 2000. El trabajo destaca la importancia de utilizar datos de observatorios de montaña y pueblos pequeños para establecer la evolución de las temperaturas, en lugar de basarse en los observatorios de las ciudades debido al efecto de isla térmica que puede distorsionar los datos.

La influencia de los ciclos solares

Los científicos han explorado la idea de que los ciclos solares, que son los periodos de actividad variable en la superficie del Sol, puedan influir en el calentamiento terrestre. Durante los mínimos solares, caracterizados por menos manchas solares, teóricamente se espera menos calor solar llegando a la Tierra.

El análisis elaborado por Valer se centra en momentos clave, como en los años 80 y la transición entre los ciclos solares 21 y 22, donde se observó un ligero descenso en la temperatura global coincidiendo con un mínimo solar.

Sin embargo, en el último ciclo solar, el número 24, se registró una baja intensidad con un mínimo muy pronunciado entre 2018 y 2020. Se esperaba que la disminución de la actividad solar provocara una disminución de la temperatura en la Tierra, pero esta continuó aumentando tanto a nivel mundial como en la península ibérica. Esto planteó interrogantes sobre el verdadero papel de la actividad solar en la crisis climática, y la conclusión más obvia es que el cambio climático es el resultado de un efecto artificial independiente de los ciclos solares y otros procesos naturales.

Los factores de origen antropogénico



El meteorólogo sugiere que, entre las causas, se encuentra el aumento de las emisiones contaminantes, especialmente el dióxido de carbono (CO2), que se ha acelerado desde 1990 debido al crecimiento exponencial de las emisiones de gases de efecto invernadero.

También señala que no puede ser casualidad que el proceso coincida con un periodo de gran crecimiento de la población mundial, lo que aumenta la presión sobre el medioambiente y las emisiones contaminantes, lo que se considera ya irreversible.

Además, el autor destaca que las ciudades y áreas industriales emiten una gran cantidad de gases de efecto invernadero, y menciona el impacto del tráfico aéreo en la alta atmósfera, afectando las temperaturas mínimas nocturnas en zonas con intenso tráfico aéreo.

Los efectos que influyen directamente sobre España

En España, en particular, se ha registrado un aumento significativo de la temperatura media anual en el centro y norte, superando el promedio global estimado en 1,2 °C desde 1850. Este fenómeno se relaciona con el progresivo fortalecimiento del anticiclón de las Azores y del área subtropical de altas presiones del norte de África, lo cual impacta sobre el clima de la península ibérica.

El incremento global de la temperatura está ampliando la diferencia de temperatura entre el ecuador y los polos, generando zonas de altas presiones en áreas subtropicales. Como resultado, la península ibérica experimenta una mayor influencia del área subtropical de altas presiones del norte de África y del anticiclón de las Azores, lo que provoca la llegada frecuente de vientos del sur y suroeste, contribuyendo al aumento de las temperaturas.

Además, se ha observado la presencia más habitual de la calima del desierto del Sáhara, incluso fuera de la época estiva. Este fenómeno también se refleja en la mayor duración y frecuencia de los ciclos de altas presiones, lo que contribuye a temporadas más secas en primavera y otoño, con una influencia más directa de las borrascas del océano Atlántico al final del otoño y durante el invierno.

Las perspectivas no son alentadoras, y el aumento imparable de la temperatura media global plantea incertidumbre sobre sus niveles futuros. En España se prevé un acelerado incremento de tres a cuatro grados antes de que termine el siglo XXI en comparación con mediados del siglo XX.

Se puede acceder al estudio íntegro de José Luis Valer Murillo a través del blog de la AEMET haciendo clic aquí.