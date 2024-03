La lluvia no 'borra' la huella del calor: España triplica en apenas tres meses la cifra de récords por días cálidos que se dan en un año

El cambio climático "se está acelerando" progresivamente y acecha cada vez más. Una muestra de esta tendencia más que evidente son las elevadas temperaturas que se están registrando en los últimos tiempos, según ha dibujado este lunes en un análisis la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). En los tan solo tres meses que van de año, España ya ha triplicado el número de días de récord por altas temperaturas (analizando cifras desde 1950) esperados para este 2024. Lejos de que la situación pueda mejorar, los expertos alertan de que se pueden seguir pulverizando marcas hasta final de año.

Desde el pasado 1 de enero hasta este domingo 24 de marzo, "las casi 800 estaciones meteorológicas" que operan a lo largo de todo el país han registrado marcas que han batido récords en "14 de los 83 días" estudiados, explica a 20minutos Rubén del Campo, portavoz de la Aemet. Para alcanzar esta conclusión, explica, se han comparado los datos obtenidos con los de los mismos días de los últimos 74 años: "se cogen todos los 1 de enero, 2 de enero, 3 de enero... y se observa si se han superado las temperaturas para ese mismo día", asevera.

Esta cifra, subraya, es tres veces mayor a la esperada en un año normal, en el que, "si el clima no se altera", el promedio debe ser de "5 días con récord de calor y 5 de frío". Esta marca, no obstante, se acentúa incluso más si se tiene en cuenta que hasta la fecha "no se tiene ningún dato" de récords por temperaturas más bajas de lo habitual.

Temperaturas "muy muy altas"

A lo largo de estos casi tres meses, algunos de los días más cálidos han tenido lugar este pasado fin de semana (22, 23 y 24 de marzo). Las "mayores anomalías" se produjeron este viernes con termómetros que han marcado "14ºC más de lo habitual" en algunas zonas del noroeste peninsular, como "el sur de Galicia, o el Valle del Duero, en Castilla y León", indica este meteorólogo.

El sábado la tendencia fue la misma y los récord se pulverizaron en varios puntos de la Península, detalla. En el caso de la Sierra de Navacerrada, en la capital, los termómetros llegaron a marcar "hasta 12ºC por encima de lo normal para la época". No obstante, Madrid no fue el único lugar afectado, sino que "las temperaturas también fueron muy muy altas" en algunos puntos de Málaga o Córdoba.

Estas cifras se traducen, según del Campo, es que todo el país está sufriendo "temperaturas muy muy altas" en los últimos tiempos: "a veces se baten récords en zonas concretas, pero si esto sucede en el conjunto de España quiere decir que son realmente elevadas".

A pesar de estos datos, este meteorólogo afirma que 2024 no es un caso aislado, sino que "se está siguiendo la estela de los últimos años", donde "se han batido muchas más marcas de lo que sería esperable". En 2022 hubo 35 (siete veces más de lo esperable), mientras que en 2023 la cifra siguió aumentando hasta 42 (ocho veces más de lo pronosticado), asevera.

Seguirán "cayendo récords"

Estas marcas podrían llevar a pensar que el resto del año también va a ser muy cálido, indica del Campo, aunque asegura que "no se sabe a ciencia cierta" lo que va a ocurrir. No obstante, detalla que las previsiones no son muy halagüeñas, pues estas apuntan a que la primavera podría "ser muy cálida", al igual que el verano: "cabe pensar que sigan cayendo récords. No es descartable".

Para este verano, confirman las predicciones, está prevista la consolidación de La Niña, un fenómeno que provoca el descenso generalizado de las temperaturas del mar. Sin embargo, el portavoz de la Aemet detalla que su influencia podría "no ser tan grande" en los termómetros como se preveía en primer lugar: "en 2022 la tuvimos y fue el verano más caluroso de la época".

El culpable de esta tendencia al alza de las temperaturas, confiesa el portavoz de la Aemet, "seguro que es el cambio climático" provocado por la acción del ser humano. A pesar de que este auge "se ha notado especialmente en los últimos años", ya en 1970 la temperatura del planeta se encontraba 1,5ºC por encima de la temperatura preindustrial.

Este ha sido el principal motivo del calentamiento de la Tierra, confiesa, aunque en los últimos años se han dado otros factores que también podrían haber contribuido a este despunte en los termómetros. Para este meteorólogo, uno de los culpables de esta situación podría ser el volcán Unga Tonga (situado en la Polinesia, Océano Pacífico): "inyectó una gran cantidad de vapor de agua en la atmósfera que ha podido provocar un mayor efecto invernadero".

En esta misma línea, este meteorólogo también señala a la posible influencia de las restricciones del transporte marítimo. "Las políticas de salud pública" conllevan la "restricción de los aerosoles", que han dejado de provocar el enfriamiento de la atmósfera en cierta medida. "Esto favorece la llegada de la radiación solar, lo que podría estar provocando un calentamiento extra", concluye.