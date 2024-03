Sevilla vive un Domingo de Ramos roto por la lluvia

Día de sí, pero no, de contradicciones por un agua muy necesaria pero nada deseada en estos días, de querer con mucho fervor, pero al final no poder. Así arrancó la Semana Santa en Sevilla, tras dos días de vísperas espléndidos y completos en los barrios, que hacían pensar, quizás, en un Domingo de Ramos radiante, tal y como auguraban las previsiones meteorológicas oficiales hace tan solo unos días. Pero finalmente solo una de las nueve cofradías que tenían que salir consiguió realizar su estación de penitencia completa. Otras cinco tomaron la difícil decisión de quedarse en sus templos y las tres restantes tuvieron que refugiarse en la Catedral, donde permanecerán hasta que puedan volver a sus sedes.

El día volvió a amanecer encapotado y con calima, y con previsiones que auguraban lluvia con barro desde las 17.00 horas. Sin embargo, la celebración por la mañana de la tradicional procesión de Palmas del Cabildo Catedral, protagonizada por los niños carráncanos, dejaba un pequeño hueco a la esperanza, que se desvaneció cuando la Hermandad de la Hiniesta, la primera que tenía que salir, anunció su decisión de no hacerlo. "Lo hemos intentado de todas las formas, pero ha sido imposible, el patrimonio humano y material ha sido clave para tomar la decisión", afirmaba su hermano mayor, Nicolás de Alba.

Pero apenas unos minutos después, La Paz decidía todo lo contrario y ponía en la calle la primera cruz de guía del Domingo de Ramos, aunque con un significativo cambio de recorrido al decretar el Ayuntamiento, en base a las previsiones climatológicas, el cierre de todos los parques, incluido el de María Luisa, uno de los puntos álgidos de la estación de penitencia de este cortejo. La fe, sin embargo, no pudo con un cielo que no tardó en romper, lo que obligó a la dolorosa del Porvenir a regresar a su iglesia, mientras que el Señor de la Victoria alcanzaba la Catedral, donde se mantiene resguardado junto con los dos pasos de Jesús Despojado y los tres de La Cena, hermandades que también decidieron iniciar una estación que el tiempo les impidió finalizar.

La Hermandad de la Borriquita de Sevilla a su paso por la Carrera Oficial. Joaquin Corchero/EP

La Borriquita, la única

San Roque, La Estrella y La Amargura también fueron anunciado a medida que avanzaba la tarde que no saldrían. Y a última hora, ya cerca de las 20.30 horas, hizo lo propio El Amor, hermandad que sí pudo al menos poner una cofradía en la calle, la única que ayer completó su estación de penitencia, La Borriquita, uno de los cortejos más populares de la ciudad gracias, en parte, a sus niños nazarenos. La Sagrada Entrada en Jerusalén salió de la iglesia del Salvador un poco antes de lo previsto y transitó más rápido de lo habitual para volver a su templo sin mojarse en apenas tres horas. Y dejó una de las estampas más típicas del Domingo de Ramos en Sevilla, el primer nazareno de la Semana Santa pidiendo la venia en la Campana.

Una jornada, en definitiva, deslucida por una lluvia que arreció aún más a última hora del día. Los sevillanos, y los muchos turistas que estos días se encuentran en la ciudad, salieron a la calle con sus mejores galas, como manda la tradición de este día, pero el ambiente de este día distó mucho del de otros domingos de palmas, con numerosas sillas y palcos vacíos en la Carrera Oficial y muchos paraguas abiertos. Y, aunque esto no ha hecho más que empezar, parece que la tónica en la capital hispalense –y gran parte de Andalucía– va a ser similar hasta el mismo Domingo de Resurrección.

Palcos de la Plaza de San Francisco casi vacíos por la lluvia. R.M.T.

Malas previsiones

La incertidumbre meteorológica vivida este Domingo de Ramos parece que será la tónica general de una Semana Santa en la que se esperan más nubes que claros, aunque parte de esta tarde podría librarse del agua. Y es que, según las últimas previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología, se espera un 100% de probabilidad de precipitaciones para este Lunes Santo en la ciudad de Sevilla, pero solo hasta las 18.00 horas, cuando el riesgo, hasta las doce de la noche, cae en picado al cero por ciento. A partir de la medianoche, en cambio, la posibilidad de lluvias vuelve a incrementarse hasta el 90%, una situación que complicará bastante la jornada, especialmente para las cofradías con el recorrido más largo, como San Pablo y Santa Genoveva, que salen a las 11.30 y 12.30 horas, respectivamente; o aquellas, como El Museo, que no se recogen hasta más allá de las 3.00 de la madrugada.

No son mucho más halagüeñas las previsiones para el resto de la semana, con probabilidad de agua todos los días por encima del 70% –­que alcanza el cien por cien desde el miércoles por la tarde hasta el mismo sábado–, y una bajada brusca de las temperaturas, que pasarán de rozar los 30 grados, como ha ocurrido en estos días de vísperas (de más bochorno que calor), a no llegar a los 20, según la Aemet. Un pronóstico, no obstante, que habrá que ir afinando día a día y hora a hora, toda vez que, como indica la agencia estatal, la "fiabilidad de las predicciones es mayor al principio del plazo de predicción y disminuye a medida que este se aleja en el tiempo".

"Estamos mirando mucho al cielo" en este inicio de la Semana Santa, admitió este domingo el presidente de la Junta, Juanma Moreno, que confió en que "si llueve, que llueva de verdad y que no caigan cuatro gotas que puedan suspender las procesiones, la estación de penitencia, y al final no arreglen nada" la situación de sequía que atraviesa la comunidad desde hace ya tiempo.

En todo caso, y más allá de lo que el tiempo depare, Moreno se mostró ilusionado por la semana que afronta la comunidad. "Me siento cofrade y muy orgulloso de la Semana Santa de Andalucía, del valor que tiene en cuanto a nuestras tradiciones, el propio fervor popular o de la cultura que representa", que es, señaló, universal y conocida en todo el mundo, como así, recordó, le hizo saber al papa Francisco en su encuentro del pasado jueves.

El arzobispo de Sevilla, José Ángel Sainz Meneses, da la venia a la Hermandad de la Borriquita. Joaquin Corchero/EP

Asistencia sanitaria

Además de los estrenos de algunas hermandades, también este domingo se estrenó José Luis Sanz como alcalde en esta fiesta mayor de la ciudad. El equipo de Gobierno que dirige ha decidido mantener la mayor parte de las medidas de seguridad establecidas en años anteriores, aunque con algunas novedades. Entre ellas, una cierta flexibilización en la Madrugada con la hostelería y la sustitución en algunas calles de las vallas para aforar el espacio por líneas rojas pintadas en el suelo. Medida esta última que podrá ser revocada por la Policía si esta considera necesario volver a vallar por razones de seguridad. No obstante, y si se cumplen los peores pronósticos meteorológicos, será difícil este año valorar el funcionamiento de estas iniciativas.

Precisamente en materia de seguridad, el alcalde visitó este domingo uno de los cinco dispositivos fijos de asistencia sanitaria que se han instalado en torno a la Carrera Oficial, y que estarán operativos hasta el próximo Sábado Santo. Concretamente, se ubican en la Plaza Nueva, la Plaza de la Concordia, la calle Agustín Plasencia (junto a la iglesia de San Isidoro), la Catedral (Capilla de San José) y el Archivo de Indias, y están dotados con personal sanitario, ambulancias, vehículos de intervención inmediata y vehículos de triaje, así como material y medicación para la atención de patologías urgentes, estabilización y traslado en condiciones de seguridad para el paciente.

A ellos se suman otros tres dispositivo móviles, así como un punto de lactancia materna y recarga de vehículos eléctricos individuales para personas con movilidad reducida en la Plaza Nueva y el Centro del Costalero, en la Casa de las Sirenas.