'Amen sin tilde', un proyecto que compra casas a personas sin hogar: "No es solo dar un techo, sino crear hogares"

La RAE define la empatía como la identificación mental y afectiva de un sujeto con el estado de ánimo de otro. Es decir, que una persona sea capaz de crear un vínculo con otra y tratar de ponerse en su piel para ser consciente de qué es lo que está sintiendo.

De una emoción similar junto a la escucha activa, la caridad, el compromiso por el cambio y la voluntad de ayudar, nace un proyecto muy humano que tiene por nombre 'Amen Sin Tilde'. Un libro escrito por Javier Cascón, que desde los 13 años lleva implicado en la incansable batalla de dar refugio a las personas que, por infinidad de motivos, no tienen un techo bajo el que vivir.

Como él mismo explica, su afán "no era únicamente dar un techo a alguien que lo necesitara, sino crear hogares donde se sientan seguros y en casa".

"Escribí Amen sin Tilde y, gracias a todo lo recaudado junto a los 4 trabajos que compaginaba, fui capaz de comprar la primera casa para una de estas personas", cuenta orgulloso.

Fotografía de una de las viviendas compradas con el proyecto 'Amen sin tilde' 20minutos

A pesar de colaborar en comedores sociales y formar parte de talleres donde personas sin hogar creaban obras que se vendían para fines sociales, Javier no estaba satisfecho solo con eso. Quería más.

"Ha habido multitud de perfiles. Hace unos meses una madre con su hija vivía en uno de los pisos y ahora que ellas han podido irse a otra casa le hemos dado el apartamento a una mujer de mediana edad", narra Cascón.

Hoy por hoy, el objetivo es comprar una tercera vivienda donde Javi remarca que, a pesar de las diferencias entre cada persona, hay unos requisitos que deben cumplir.

"En primer lugar conocemos la historia, hablamos con ella o con el trabajador social que esté a su cargo. Para nosotros es fundamental que no tengan ningún tipo de adicción, porque a día de hoy no estamos preparados para gestionar ese tipo de perfiles. Y, por supuesto, tienen que saber convivir con el resto de personas que haya en la casa. No toleramos la violencia", explica.

Además de los requisitos generales, cada persona debe cumplir otros individuales, como pueden ser aprender español (en el caso de los extranjeros), estar en búsqueda activa de empleo o asistir a formaciones.

Generación Espontánea y Javier Cascón durante la grabación de la entrevista a Ángel Custodio 20minutos

En el vídeo al inicio de la noticia se relata la historia de una de tantas personas sin hogar. Su nombre es Ángel Custodio, un hombre que, a pesar de montar varias empresas, terminó viviendo en la Plaza de Manuel Becerra (Madrid) al caer en bancarrota una de ellas y sumirle en una deuda que no pudo asumir.

La fuerza mental y su tesón por conseguir salir de ahi le llevaron a escribir un libro "Salir de la calle" con el que ha conseguido alquilarse un pequeño trastero y poco a poco construir una nueva vida en la que lleva consigo toda una enseñanza. Ángel tiene el objetivo de seguir implicado en apoyar a las personas que están en una situación similar a la que él ha vivido.

Gracias a la red que ha creado Javier, Ángel encontró su perfil y contactó con él para contarle su historia y formar parte del proyecto Amen Sin Tilde. Ahora, junto a Generación Espontánea, un proyecto formado por Alejandro Ikigai y Manu Eguren, dos jóvenes artistas, preparan un evento donde todos los fondos recaudados irán a la hucha para la tercera casa. Se puede colaborar desde este enlace.

La experiencia, como ellos mismos la denominan, ya que el público formará parte de todo ello, será el próximo viernes 12 de abril a las 18h en la Calle de la Abejuela, 7 28047 (Madrid).