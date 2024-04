El Gobierno volverá a contar cada día cotizado como 1,5 a los fijos discontinuos para facilitar su acceso a la jubilación

El Gobierno ha aceptado recuperar la sobrecotización de los fijos discontinuos a la Seguridad Social para que este colectivo no se vea perjudicado a la hora de acceder a la jubilación. Además, el Ejecutivo ha presentado a los sindicatos un primer esbozo de lo que será la nueva jubilación parcial, que estos han recibido entre críticas y acusaciones de recortar derechos.

La reunión de la mesa de Seguridad Social entre representantes del ministerio, los dos grandes sindicatos y la patronal celebrada este lunes ha concluido con un acuerdo del Gobierno para facilitar la jubilación a los fijos discontinuos, que se habían visto perjudicados con la reforma de las pensiones aprobada durante la pasada legislatura.

La reforma de Escrivá equiparó por completo las cotizaciones de los trabajadores a jornada parcial a las de tiempo completo para facilitar el acceso a la pensión de los primeros. Los empleados a tiempo parcial trabajan menos horas, pero eso se refleja también en su cotización, lo que dificultaba su acceso a la jubilación. Por ejemplo, un asalariado que hubiera trabajado por 20 horas semanales durante 10 años, en realidad habría cotizado efectivamente cinco años. Para que esas personas no se vieran perjudicadas a la hora de jubilarse se introdujo un multiplicador de 1,5 para aumentar su cotización, que desapareció tras la reforma.

Al equiparar la cotización de las jornadas parciales a las de tiempo completo, el Ejecutivo optó por eliminar ese multiplicador de 1,5 al considerar que ya no era necesario. Sin embargo, la supresión de esta sobrecotización perjudicaba a los fijos discontinuos, que a menudo tienen picos de trabajo en ciertos meses del año, seguidos de meses de inactividad en los que no cotizan. Al no ser capaces de cotizar tantas horas como otro tipo de trabajadores, su acceso a la jubilación se veía dificultado si se eliminaba ese multiplicador de 1,5.

(Habrá más información)