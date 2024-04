El PSOE no descarta llevar a Ayuso y a Feijóo a la comisión del Congreso que investiga desde este martes los contratos en la pandemia

La guerra de comisiones de investigación se pone en marcha esta semana. Este lunes y a instancias del PP se crea la comisión de investigación sobre el 'caso Koldo' en el Senado, y este martes verá la luz la del Congreso de los Diputados, que abarca toda la contratación durante la pandemia de la covid. Mientras que el PP ya ha avanzado que llevará a comparecer a la presidenta de la Cámara Baja, Francina Armengol, el PSOE no descarta llevar a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y al líder del PP y expresidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo.

Así lo ha deslizado la portavoz del PSOE, Esther Peña, durante la rueda de prensa posterior al Comité Ejecutivo Federal de este lunes. Aunque la portavoz socialista no ha dado ningún nombre, ni ha avanzado quién presidirá dicha comisión o ha dado pistas sobre su calendario, sí ha ofrecido algún detalle sobre los objetivos del PSOE en esta comisión, que es que comparezcan tanto representantes políticos como los técnicos que participaron en la contratación, es decir, todo aquel que tenga "algo que decir", ha puntualizado la portavoz. "Nadie debería sentirse intimidado por ir a la comisión, nosotros no lo estamos, estamos valientes y con ganas de conocer y explicar", ha afirmado.

Pese a esta presunta amplitud de campo a la hora de llamar a comparecientes, poco después ha hecho hincapié en las comunidades de Galicia y Madrid porque, según ha detallado, "seguramente hemos conocido casos más escandalosos en contratación de mascarillas".

No descarta, por lo tanto, que tanto el presidente de la Xunta de Galicia durante los peores momentos de la covid y ahora líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, como la jefa del Ejecutivo madrileño, Isabel Díaz Ayuso, puedan ser llamados a comparecer en el Congreso. En el caso de Madrid, Peña se ha referido a la presunta malversación de fondos por la contratación de mascarillas de su hermano, Tomás Díaz Ayuso, y no al caso que afecta a su actual pareja. Al respecto, fuentes de Ferraz aseguran que la imputación de Alberto González Amador tiene vida propia y no responde tanto a la contratación durante la pandemia.

