Quién manda ahora en el ISIS, en qué países está atentando y por qué Rusia es su objetivo

Pero Putin no ceja en su empeño de insinuar que detrás de la masacre de Moscú está Kiev. Sus medios también abonan esa posibilidad. Cuenta 'The New York Times' que Olga Skabeyeva, presentadora de la televisión estatal, escribió en Telegram que la inteligencia militar ucraniana había encontrado asaltantes "que se parecerían al ISIS. Pero esto no es ISIS". Según Margarita Simonyan, editora de la cadena de televisión estatal RT, los informes sobre la responsabilidad del Estado Islámico equivalían a un "juego de manos básico" de los medios de noticias estadounidenses.