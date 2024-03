Sánchez cree que Puigdemont está en su "derecho" de decir que continuará con el procès independentista

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, considera que el expresidente catalán, Carles Puigdemont está en su "derecho" de decir que continuará con el procès independentista en Cataluña, pero que él está "convencido" de que los catalanes quieren "pasar página". El jefe del Ejecutivo ha hecho estas declaraciones al término del Consejo Europeo celebrado en Bruselas tras ser preguntado sobre si considera que Puigdemont ha hecho algún gesto de reconciliación, dado que desde el Gobierno se sostiene que la Ley de amnistía pactada con los independentistas serviría para este fin.

Sánchez ha recordado que es "la tercera vez" que Puigdemont se presenta a las autonómicas ya que se presentó en 2017, en 2021 y, ahora, en 2024. Pero sucede que estamos en un tiempo completamente distinto, en un tiempo nuevo", ha continuado. Por ello, considera que los catalanes se enfrentan a una "disyuntiva" el 12 de mayo, "si quieren una comunidad que mire hacia adelante o una que mire hacia atrás", ha concluido.

En este mismo contexto, el presidente ha resaltado que las encuestas sitúan a Salvador Illa como "preferido" y que él cree que va a ganar "por un amplio margen". El jefe del ejecutivo está seguro de que la ciudadanía catalana quiere pasar página y que esto significa tener un Gobierno del PSC liderado por Illa "que una y que sirva" al conjunto de los catalanes. Sánchez considera que esto sería muy buena noticia para esta comunidad, pero también para el resto de España porque Cataluña "es uno de los territorios más importantes en cuanto a población y economía".

El jefe del Ejecutivo ha planteado las autonómicas con optimismo porque los catalanes les dan mostrado una "amplia confianza", tanto en las municipales del 28 de mayo como en las generales del 23 de julio. "Afrontamos estas elecciones del 12 de mayo con los deberes hechos, con el trabajo hecho con un proyecto político sólido que mira al futuro, no al pasado y que tiene al líder que necesita Cataluña", ha valorado Sánchez.

Ayuso y el "silencio clamoroso" de la prensa

Pedro Sánchez también ha dedicado tiempo en su comparecencia para insistir en que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, debería dimitir después de que se hayan abierto diligencias contra su pareja por dos presuntos delitos. Además, ha condenado el "silencio clamoroso" de la prensa ante los intentos de "amedrentar" a algunos periodistas por parte del PP. "Después de las noticias conocidas este viernes, ni Feijóo ni Ayuso tienen excusas o argumentos para no dimitir o exigir su dimisión".

Según Sánchez, "todo el mundo y toda España" espera que el "asuman su responsabilidad y le exijan la dimisión de Ayuso tanto como presidenta de la Comunidad de Madrid y como presidenta del PP madrileño". Sánchez ha incidido en que "lo sencillo" es criticar la corrupción en otros partidos pero "luchar contra la corrupción y tomar medidas en tu propio partido es lo relevante, es lo importante". Así, ha contrapuesto la postura mantenida con Feijóo con lo que ha hecho él como secretario general del PSOE.

"Lo que tenemos que ver es que el PP no tape la corrupción sino que la expulse de su organización política". El presidente ha recordado cómo terminó Pablo Casado, el anterior líder del PP, tras su enfrentamiento con Ayuso y cree que "quizá por eso Feijóo no se atreva o no pueda exigir responsabilidades políticas a Ayuso". El presidente ha insistido en que existe una "polarización asimétrica". "Aquí hay gente que insulta y gente que somos insultados. Hay gente que ataca y gente que somos atacados. Gente que miente y gente que tratamos de hacer de la verdad nuestra forma de hacer política", ha esgrimido.

En esta misma línea, el presidente ha determinado que no puede haber "equidistancia" en los medios de comunicación "entre la verdad y la mentira o entre quien ataca y quien es atacado". En este punto, ha denunciado que la respuesta a la información sobre el caso Ayuso "ha sido amedrentar y señalar a los medios de comunicación" y ha tildado de "antidemocráticas" estas actitudes. Por todo esto, ha lamentado el considerado por él como "silencio clamoroso" de algunos medios "ante el intento de amedrentar a compañeros y compañeras de los medios de comunicación por parte del PP".

En la "buena dirección" económica

En otro orden de cosas, Pedro Sánchez ha insistido en que agotará la legislatura a pesar de "las dificultades que puedan surgir en el Congreso y se ha mostrado confiado de que podrán aprobar Presupuestos Generales del Estado para 2025 y ha destacado los datos económicos y de empleo y ha señalado que el país va en la buena dirección y eso se debe consolidar "durante los próximos cuatro años", ha terminado.

Sánchez ha cargado contra las palabras del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, quien ha denunciado hoy mismo que el país "no está en un buen momento económico diga lo que diga el Gobierno" y ha asegurado que España va "en la buena dirección" económica para continuar su hoja de ruta de reformas y de transformaciones iniciada en la pasada legislatura.

Al del Ejecutivo estas declaraciones le han parecido "bastante curiosas" porque el comisario europeo de Asuntos Económicos, Paolo Gentiloni, dijo hace unos días que España estaba "en mejor forma que la Unión Europea". Sánchez ha destacado que España crece cinco veces más que en la zona euro, con un alza del PIB del 2,5% en 2023, y ha puesto en valor que en el mercado laboral el país ya cuenta con 21 millones de afiliados a la Seguridad Social y ha rebajado la tasa de temporalidad del 16%.

"España va en la buena dirección y creo que eso es lo que tenemos que consolidar durante estos próximos años", ha subrayado el presidente. Por último, el presidente ha ensalzado que el país registra de media en estos últimos cinco años una inversión que representa un 49% más de lo que hubo en los cinco años previos, cuando gobernó el Partido Popular.