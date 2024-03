El PSOE pedirá personarse en el caso contra el novio de Ayuso y Más Madrid lo estudia

El PSOE madrileño pedirá personarse en la causa contra Alberto G. A., pareja sentimental de Isabel Díaz Ayuso, mientras que Más Madrid está estudiando con sus servicios jurídicos la posibilidad de solicitárselo a la juez instructora. Ambas formaciones han trasladado estas decisiones este viernes, tras conocerse que la titular del Juzgado de Instrucción número 19 de la capital ha abierto diligencias previas por dos presuntos delitos de defraudación tributaria y un presunto delito de falsedad en documento mercantil contra el citado empresario y otras cuatro personas.

El auto de la jueza estima así la denuncia registrada por la Fiscalía Provincial de Madrid hace unas semanas tras una inspección realizada por la Agencia Tributaria que concluyó que Alberto G. A. habría defraudado 350.951 euros a la Hacienda Pública con el impuesto de Sociedades de los ejercicios 2020 y 2021.

"Hemos estado hablándolo con los abogados del partido y vamos a dar este paso (...) creemos que esta personación es oportuna", ha explicado Marta Bernardo, diputada socialista en la Asamblea regional y secretaria de Organización del partido en Madrid. La 'número 2' de Juan Lobato, además, ha vuelto a reclamar la dimisión de Díaz Ayuso y de no producirse ha dicho que tendría que ser Alberto Núñez Feijóo, líder del PP a nivel nacional, quien tendría que pedir "el cese inmediato". "Si no lo hace está claro es que está describiendo su autoridad en el PP, que es cero", ha agregado Bernardo.

"Estamos estudiando con todos los abogados del partido todas las vías judiciales", ha proclamado por su parte Manuela Bergerot. La portavoz de Más Madrid ha opinado que la presidenta "ligó" su destino al de su pareja cuando decidió "defenderlo con mentiras" y "poner las instituciones madrileñas al servicio del caso". "Lo que para la presidenta era simplemente una inspección de Hacienda es ya una investigación judicial con una persona imputada que es su novio", ha insistido Bergerot.

El consejero de Presidencia, Miguel Ángel García, también se ha pronunciado sobre la apertura de diligencias y lo ha hecho volviendo a poner distancias con el caso y haciendo un llamamiento a la presunción de inocencia. "Es un asunto de un particular que tiene derecho al anonimato, que tiene derecho a la presunción de inocencia y que, desde luego, tiene derecho a defenderse", ha señalado García, "estoy convencido que es lo que ahora hará con sus propios abogados", ha añadido.

El portavoz del PP, Carlos Díaz-Pache, también ha defendido que la parjea de la presidenta madrileña no es una persona que ocupe un cargo público. "No sé por qué debería que dar una explicación la presidenta sobre un ciudadano particular", ha dicho a los periodistas tras la Junta de Portavoces de la Asamblea. Además, Díaz-Pache ha cargado contra el Gobierno central por las peticiones de dimisión que está articulando contra Díaz Ayuso y porque lo considera un Ejecutivo que está "hasta arriba de corrupción", mencionado el llamado 'caso Koldo' o las informaciones sobre Begoña Gómez, mujer de Pedro Sánchez, y el rescate de Air Europa.

Rechazo de iniciativas

Este viernes, los partidos de la oposición en la Asamblea de Madrid no solo han pedido explicaciones al PP por el caso de presunto fraude fiscal atribuido a la pareja de Díaz Ayuso. También han afeado a los 'populares' que hayan "bloqueado" todas las iniciativas de fiscalización y petición de datos que habían registrado en la Cámara.

Y es que la Mesa de la Asamblea, en la que el PP tiene mayoría absoluta, ha tumbado este viernes las peticiones de comparecencias pedidas por Más Madrid y por el PSOE que afectaban, entre otros, a la consejera de Sanidad, Fátima Matute, y al jefe de gabinete de la presidenta, Miguel Ángel García. Fuentes de la Mesa citadas por Europa Press han trasladado que el argumento que ha utilizado el PP para rechazar las iniciativas ha sido la "inconcreción" de las peticiones registradas.

"La Mesa ha sido infame", ha denunciado Manuela Bergerot. La líder de Más Madrid y de la oposición madrileña ha acusado a los 'populares' de "hurtar" el debate parlamentario al "evitar" que la Asamblea discuta sobre "asuntos esenciales para la vida pública madrileña" relacionado con el caso que desde esta semana investiga el Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid.