Ayuso insiste en que el Gobierno hace un "uso espurio de los poderes del Estado" para "intentar destruirla" al investigar a su pareja

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha vuelto a insistir este lunes en que el presunto fraude fiscal que la Fiscalía atribuye a su pareja, Alberto G. A., está "absolutamente al margen" del Ejecutivo regional y ha insistido en que las informaciones que se están conociendo de este caso se circunscriben, bajo su punto de vista, a un intento para destruirla políticamente desde el Gobierno central.

"El Gobierno tendrá que rendir cuentas sobre cómo utiliza los medios del Estado para poner fin a un adversario político", ha asegurado en respuesta a los periodistas durante una comparecencia en Arganda del Rey. "No sé qué hace la inspección fiscal de un particular dando vueltas por todos los medios de comunicación", ha trasladado en otro momento de su intervención. "Yo respondo por la Comunidad de Madrid, que no tiene nada que ver", ha añadido.

La presidenta, además, ha evitado pronunciarse en varias ocasiones sobre las últimas informaciones publicadas sobre el caso aludiendo a "la estrategia de defensa" de su compañero sentimental.

Seguirá ampliación.