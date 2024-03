Primer año de lucha contra el edadismo: las mujeres acaparan las llamadas de ayuda por la discriminación con trámites y cuidados

"¿Y si nosotros, los viejos, fuéramos también capaces de diseñar nuestro futuro, y no solamente ese futuro restringido que nos preparan? Tenemos el derecho de reivindicar tanto como de esperar. Dejemos de aceptar que nos traten —en ocasiones desde los cincuenta años— como no-sujetos". Con esta cita de La viajera de noche, de Laura Adler, arranca el primer informe del Servicio Estatal de Atención a las Personas Mayores (SEAM), presentado este miércoles en Madrid en las oficinas del Imserso. Entre sus conclusiones destaca que en su primer año de vida se atendió a casi medio millar de personas -el 67% de ellas, mujeres- que buscaron ayuda tras sentir discriminación por edad en temas relacionados sobre todo con prestaciones y servicios, con trámites digitalizados con la administración o con cuidados, consumo o la soledad.

En septiembre de 2022 se puso en marcha en España el SEAM con el objetivo principal de luchar contra el edadismo, una palabra que la Real Academia de la Lengua (RAE) recogió meses después y que define como "discriminación por razón de edad, especialmente de las personas mayores o ancianas". En su primer año de andadura ha constado que "la dificultad a la que se enfrentan las personas mayores ante el edadismo es doble. Por una parte, existe una falta de concienciación ante este tipo de discriminación. Aquellas personas que la sufren tienen interiorizados determinados comportamientos discriminatorios y ocurre lo mismo respecto a aquellos que la ejercen, ya sea a nivel institucional, interpersonal o autoinfligido", reza el informe. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), "una de cada dos personas en el mundo tiene actitudes edadistas, lo que empobrece la salud física y mental de las personas mayores".

Desde septiembre de 2022 y hasta diciembre de 2023, las personas que descuelgan el teléfono de atención (el 94% de las consultas se realizan por esta vía y solo el 5% ha usado el correo electrónico y el 1% restante, el chat), especializadas en ámbitos como el Trabajo Social y el Derecho, han atendido un total de 587 consultas procedentes de 463 personas. De ellas, el 67% fueron mujeres y más de la mitad procedieron de la Comunidad de Madrid (25,3%), Andalucía (21,5%) y Castilla y León (11,4%), los territorios donde más difusión se ha realizado de este servicio estatal gratuito, gestionado por la Fundación HelpAge International y financiado por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 a través de los fondos recaudados para fines sociales cuando los contribuyentes marcan la casilla 106 de su declaración de la renta.

La responsable de derechos e incidencia de HelpAge y coordinadora de SEAM, María Gangutia, ha destacado en rueda de prensa que las mujeres, que realizan seis de cada diez llamadas, están más "más abiertas a hablar de sus problemas en un abanico más amplio de ámbitos", mientras que los hombres "son más tímidos" y cuando piden ayuda y se reconocen en situaciones de discriminación lo hacen principalmente en asuntos relacionados con el empleo y el patrimonio. Tras su primer año de andadura, las responsables de HelpAge se han fijado, entre otros, el objetivo de llegar a más varones.

La directora general del Imserso, presente en la rueda de prensa, ha considerado que el hecho de que la mayoría de veces quien pide ayuda es la mujer "merece una reflexión". María Teresa Sancho ha destacado que "es bien interesante por qué los hombres no acaban de acceder a entornos donde pueden recibir algún tipo de ayuda". Sancho ha hecho un llamamiento a "trabajar en red" y a ampliar las disciplinas de las personas que atienden los casos de edadismo.

La presidenta de HelpAge, Isabel Martínez, ha agregado en la presentación del informe que las "pocas quejas" interpuestas por las personas mayores ante el Defensor del Pueblo u otros organismos fue lo que les motivó a crear el SEAM. Martínez también ha incidido en que "las mujeres tienen menos pudor para reconocer discriminación" que los hombres, al tiempo que ha denunciado la brecha digital, que congrega el 26% de las consultas, un problema que se puso sobre la mesa tras el cierre de determinados servicios presenciales por parte de las sucursales bancarias. "Urge hacer algo con la brecha digital, se está produciendo una vulneración grave en el acceso a servicios públicos esenciales", ha manifestado. "Las administraciones no son amables con las personas mayores. Se habla en un lenguaje que no es comprensible, que no es accesible", ha lamentado.

"Las mujeres tienen menos pudor para reconocer discriminación"

Los tipos de discriminación y situaciones de indefensión más veces identificados entre las personas atendidas están relacionados con la información de prestaciones de la Seguridad Social y servicios para personas mayores (36,1%), la brecha digital para acceder a trámites administrativos como consecuencia de la digitalización de los servicios (26,1%) y los cuidados de dependencia (10,6%). A estos asuntos les siguen consultas sobre consumo, soledad, maltrato o abusos, atención recibida en centros de salud y residencias o temas relacionados con el patrimonio y la economía, la accesibilidad, las herencias y la alimentación.

En cuanto a la edad de las personas atendidas, se han recogido los datos desglosados en grupos etarios de cinco años -bloques cortos como recomienda la OMS- desde los 55 años -edad que se encuentra presente en los estudios de discriminación por razón de edad en el ámbito laboral-. De este modo, los usuarios que más han llamado al SEAM tienen entre 75 y 79 años (18%) y menos de 55 (16%), pues este servicio también está dirigido a las personas del entorno de quienes sufren edadismo.

Consultas destacadas

"Todavía tenemos mucho que enseñar por la vida vivida y eso no se valora. Llegar a viejo es una virtud", les manifestaba una usuaria de 79 años que llamó desde Madrid. Este testimonio se recoge en el informe completo de los resultados de 2023 junto a otros casos concretos de edadismo. Entre ellos, se destacan consultas relacionadas con la tramitación de la ley de dependencia - según datos de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, casi 180.000 personas están a la espera de recibir atención a la dependencia y 40.447 murieron esperándola en 2023-, con casos de sospecha de abuso y maltrato en residencias de ancianos o también casos de edadismo relacionados con el consumo como el de la madre de un usuario que quiso renovar la tarjeta de crédito con la financiera de un grupo empresarial de supermercados "que le dijo que no podían renovarla por la edad", reza el documento.

En otra ocasión, la hija de otra usuaria contactó con el SEAM para pedir orientación y consejo tras contratar un viaje con rutas de senderismo para ambas y después de que la agencia les alertara del peligro que podían suponer para la madre determinadas actividades una vez conoció la edad de esta cliente. Según este testimonio, la agencia les forzó a firmar un documento en el que se exoneraba a la organización de responsabilidad respecto a su madre. La agencia negó discriminación y finalmente renunció al dicho documento firmado por su cliente de 82 años.

Otro caso recoge un intento de un hombre de 53 años de abrir una cuenta en un banco móvil para su madre, de 79 años, y su padre, de 80. Para su padre no lo logró de forma online "por no cumplir con la política de admisión" y finalmente tuvo que desplazarse a una tienda física de la empresa, que alegó un "incidencia técnica" y finalmente abrió la cuenta.

El teléfono de ayuda del Servicio Estatal de Atención para Personas Mayores es el 900 222 222. El proceso comienza con una llamada tras la cual se recibe atención personalizada, se valora cada caso, se deriva a los organismos competentes, realiza un seguimiento del caso y se propone una solución.