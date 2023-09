La cruzada de José Luis para evitar el despido de su profesora por "tener más de 70 años": "Hemos presentado más de 50.000 firmas"

"Reivindicar a los mayores". Es lo que José Luis Martín, de 81 años, ha pretendido hacer tras reunir más de 50.000 firmas para evitar el despido de Pilar Ruiz, una profesora de la UNED a la que, mediante correo, y tras trabajar más de 40 años para esta universidad, la institución ha decidido ahora prescindir de ella "por tener más de 70 años".

En declaraciones a 20minutos, este jubilado, que ha conseguido reunir más de 50.000 firmas, cuenta que la docente tiene "más pasión que ninguno" y de ahí que hayan decidido pelear por seguir con ella. "Le encanta enseñar, disfruta más que nunca; se ha ofrecido a seguir dando esta asignatura y nosotros también queremos seguir", explica.

Pilar se jubiló ya, en realidad, hace cuatro años. Lo hizo en 2019 cuando cumplió los 70 años pero, en ese momento, propuso a la universidad un taller de escritura creativa de dos horas semanales. Se trata de una actividad que forma parte de la UNED Senior, el programa formativo dirigido a personas mayores de 55 años con independencia de la formación académica que se tenga y que no produce título ninguno.

Así, lleva 4 años en los que continúa formando a las distintas personas que se apuntan, entre ellas José Luis, que lleva con ella año y medio y se ha mostrado decidido a seguir adelante. "Lo que hace una universidad tiene que ser el ejemplo de cultura y educación a sus alumnos", relata a este diario. "Igual que otras instituciones tienen presidentes de gran edad, este tipo de organizaciones deben invertir en los mayores".

Junto a él, otras 14 personas jubiladas se encuentran dos horas a la semana en el centro de la UNED de Pozuelo de Alarcón. Allí tiene lugar este taller, donde la misión pasa por acercar el arte de la escritura a los más mayores.

Ahora, al cumplir 75 y pese a que ella quiere seguir con esta actividad, la Universidad le ha notificado por correo electrónico que no pueden seguir contado con ella. "La directora del Centro UNED-Madrid ha decidido no prorrogar las funciones de los profesores una vez que han alcanzado los 70 años [...] Por tanto, desde este momento no podemos tener en la Senior profesores de 70 años o más, como es tu caso, y lamentablemente tendremos que cancelar tu asignatura", reza el escueto mensaje, de no más de 5 líneas.

José Luis afirma que desde el primer momento en el que supieron la noticia se pusieron manos a la obra con la iniciativa. Hicieron llamadas, correos electrónicos, cartas... "Hemos conseguido presentar este martes más de 50.000 firmas", añade.

Y, pese a haberlas entregado en la propia sede de la universidad, esta por el momento no les ha dado respuesta alguna. "No nos ha recibido nadie, absolutamente nadie", cuenta el jubilado, que espera que todo cambie en los próximos días con estas firmas.

Dar espacio a los mayores

"Me siento emocionada por la respuesta de mis alumnos", ha expresado Pilar también a este diario. "Sé lo qué significa para ellos y esto es un reconocimiento y un afecto impresionante".

Ambos coinciden en que, como este taller, este tipo de actividades y formaciones dan a los jubilados el espacio que necesitan. "Hay formaciones de todo, de cocina, de punto, de danza del vientre..." describe este jubilado que a sus 81 años continúa formándose.

"Lo que hacemos es relatos libres que ella misma nos propone sobre alguna fecha o un evento histórico, por ejemplo, sobre el Carnaval. Nos dice: 'como sois mayores seguro que tenéis alguna historia que contar, sobre vuestra juventud en Carnaval, o sobre un disfraz, vamos a escribir sobre ello y lo compartimos", relata José Luis.

A partir de allí empieza todo un ejercicio de redacción y expresión de lo que estos jubilados quieran contar en una o dos páginas. Pilar los corrige después cada semana, uno a uno, y les da correcciones y estrategias sobre como desarrollar un relato. "Aquí no has puesto una coma, aquí falta esto", cuenta su alumno. "Después cambiamos impresiones en el grupo para enriquecernos; entre todos nos leemos y nos criticamos de forma constructiva" añade.

"No es cuestión de contar solo una batallita de abuelo cebolleta, sino que ellos saben que es cuestión de narrativa. Yo les doy algunos apuntes sobre cuál es la motivación de un personaje, sobre cómo utilizarlo, sobre la extensión de las frases. Yo lo llamo taller 'Escritura de la Memoria'. Es fascinante, no te puedes imaginar las cosas tan maravillosas que han llegado a escribir y que he leído de mis alumnos", cuenta Pilar.

Tanto Pilar como José Luis se muestran esperanzados en que la situación cambie y en que las organizaciones tengan una mayor estima hacia los mayores. "¿Como puede ser que una profesora que contrataste con 70 años la despidas con 75 si todos queremos seguir?", exclama José Luis. "No puede ser, hay que reivindicar a los mayores".