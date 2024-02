España es el sexto país de la UE con menor brecha salarial de género por hora, pero la tasa se dispara en trabajos a jornada parcial

España es el sexto país de la Unión Europea (UE) con una menor diferencia entre lo que cobran por hora las mujeres y los hombres en trabajos a jornada completa. Anota, sin embargo, el segundo peor dato en los trabajos a jornada parcial. Las últimas cifras de Eurostat cifran en 8,7% la brecha salarial de género en España en 2022 (13% en la media de la UE), que se dispara hasta el 18,7% en el caso de los trabajos a tiempo parcial. Sin embargo, las cifras de la oficina estadística europea pasan por alto las desigualdades estructurales del mercado laboral que son las que hacen que, en realidad, esa diferencia sea mucho más amplia.

"La brecha salarial es consecuencia de muchas otras brechas laborales", explica a 20minutos la secretaria confederal de Mujeres, Igualdad y Condiciones de Trabajo de CC OO. Según Vidal, es "erróneo" calcular la diferencia de salarios por hora trabajada, pues los datos que maneja el sindicato reflejan que, al año, ellas cobran un 18,6% menos. "Sabemos que si las mujeres trabajáramos en la misma intensidad de jornada que trabajan los hombres, la brecha descendería hasta el 5%", incide.

El problema, según insiste la representante sindical, es que la brecha española parte de "discriminaciones estructurales", alimentadas mayoritariamente por el peso de los cuidados, que todavía recaen en los hombros de las mujeres. "Vamos con la mochila de los cuidados a trabajar. Y no podemos hacerlo ni con la misma intensidad, ni con el mismo tiempo. Comparar a una mujer en la misma jornada, lo único que demuestra es que las mujeres a veces cobramos menos porque estamos en sectores donde se paga menos. Pero lo que no se aporta en esa comparativa son las reducciones de jornada, las excedencias o los complementos salariales inferiores que cobran ellas", explica.

De hecho, la diferencia se agudiza al observar las cifras en los trabajos a tiempo parcial, que están compuestos en un 75% por mujeres. España es, solo por detrás de Croacia (21,5%), el segundo país de la UE con la brecha salarial por hora más alta en las jornadas a tiempo parcial: 18,7%. Aquí hay algo que, según Vidal, también hay que tener en cuenta, y es que nueve de cada diez trabajadoras a tiempo parcial tienen esa jornada de manera voluntaria. Es decir, querrían trabajar a tiempo completo, pero no lo hacen porque tienen que cuidar. "Nosotras hemos puesto de manifiesto al Gobierno que, aunque es verdad que la brecha salarial ha descendido mucho en los últimos 15 años, ahora va a empezar a descender mucho menos porque ya responde a causas estructurales, que hay que manejar con propuestas estructurales", añade.

Sin brecha antes de los 25 años

La estadística de Eurostat aporta también otro dato que termina de corroborar esa discriminación que sufren las trabajadoras por la maternidad y los cuidados. Entre menores de 25 años, la brecha salarial cae en picado, y en España es incluso negativa. Esto es, que ellas cobran más que ellos (un 3,8% más). "Son factores que a priori la pueden explicar, el hecho de que las mujeres se forman más que los hombres y al hecho de que sabemos que la discriminación hacia las mujeres empieza a aumentar cuando nace el primer hijo", asegura a este periódico Nacho Conde, el subdirector de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (FEDEA).

"Cuando no somos madres, no tenemos responsabilidades de cuidar a nadie, y la brecha desaparece. Esa es la clave para decir que hay diferencias estructurales que tienen que ver con los cuidados", destaca Vidal, de CC OO. Según explica, estos datos pueden explicarse con las cifras de población activa. De los 26 a los 49 años, el 87% de los hombres sin hijo tiene trabajo o está buscando empleo, proporción que se dispara hasta el 91% cuando tienen su primer hijo. Sin embargo, ocurre lo contrario en el caso de las mujeres: cuando no tienen hijos, están activas en un 77%, porcentaje que desciende hasta el 72% tras su primer hijo.