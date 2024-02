Vecinos que lo han perdido todo en el incendio de Valencia: qué les cubriría el seguro y qué ocurre con las hipotecas

La tragedia continúa para los vecinos del edificio ubicado en el barrio valenciano de Campanar. En la tarde del jueves, tras recibir el aviso del conserje, las personas que se encontraban dentro del inmueble salieron corriendo para salvar sus vidas, pero desafortunadamente no todas lograron escapar de las llamas. Aquellas que sobrevivieron se han quedado sin donde vivir y con la incertidumbre de no saber cuánto les cubrirá el seguro. A esta preocupación se suma el hecho de que deberán seguir pagando la hipoteca de una vivienda en la que ya no pueden vivir.

¿Qué cubre un seguro en caso de incendio?

Los seguros de hogar con cobertura de incendio suelen cubrir los daños causados en el inmueble por las llamas. El fuego puede llegar a destruir el contenido (los bienes que se encuentran dentro de la vivienda, como los muebles y electrodomésticos), pero también el continente (la infraestructura de la vivienda). Por este motivo, resulta necesario saber si la póliza contratada cubre solo los daños causados en el continente o también en el contenido.

Según ha indicado Unespa, la patronal de seguros, todos los seguros multirriesgo cubren los daños materiales causados por un incendio en un inmueble, así como también los gastos ocasionados por la extinción del fuego y por salvamento. Sin embargo, han recordado que en el caso del incendio que se produjo en el edificio de Valencia no solo intervendría el seguro de hogar contratado por cada propietario, sino también el seguro de la comunidad de vecinos, que cubre daños en la construcción y en las zonas comunes tanto de continente como de contenido. Además, intervendría el seguro de comercio, que también cubre los gastos de contenido y continente.

¿Cuánto será la indemnización?

El monto de la indemnización variará en función del tipo de seguro que cada propietario tenga contratado y de si se tenía asegurado solo el continente o también el contenido de la vivienda. Sin embargo, la cantidad no podrá exceder el valor el inmueble ni tampoco el límite de dinero que está estipulado en el contrato. También cabe destacar que el suelo sobre el que se construyó el edificio quedará excluido del cálculo de las indemnizaciones, según han informado desde Mapfre a El Mundo.

Con respecto a los propietarios que tenían pisos alquilados en el edificio, cabe la posibilidad de que puedan llegar a recibir una indemnización por la pérdida de rentas. Sin embargo, en el contrato del seguro deberá constar que la vivienda se destinaba al alquiler. Además, resulta importante resaltar que antes de poder recibir la totalidad de la indemnización la investigación deberá esclarecer las causas que provocaron incendio. Después de que esto se dé a conocer se podrá saber cuánto cubrirá el seguro.

¿Qué plazo tienen las aseguradoras para hacerse cargo de los daños?

Según indican desde la OCU, las aseguradoras tienen un plazo de 40 días para hacerse cargo de los daños conocidos y evaluados. "Para el resto de los daños la ley prevé que estén liquidados en tres meses. Superados ambos plazos son exigibles los intereses de demora a la aseguradora", afirma la asociación. Pero advierten que en casos tan complicados como el de este edificio "las peritaciones puede que tarden más".

Desde Mapfre, aseguradora del edificio incendiado, han informado que ya han comenzado a anticipar los primeros pagos sus clientes que tienen contratado el seguro de hogar. La empresa se ha comprometido a abonar el 100% de las cuantías previstas como contenido en cada póliza, así como también la prestación de inhabitabilidad adicional, que tiene un valor máximo de 12.000 euros. Con respecto al seguro de la comunidad de vecinos la empresa afirma que está agilizando la tramitación para resolverla en el menor tiempo posible.

Comenzamos a anticipar los pagos a nuestros asegurados de hogar en el incendio de Valencia abonando:

▪️ El 100% de las cuantías previstas como “contenido” en cada póliza.

▪️ La prestación de inhabitabilidad adicional máxima en esta cobertura. https://t.co/rIC9Y7B4uU — MAPFRE España (@MAPFRE_ES) February 23, 2024

¿Qué pasa si la vivienda queda inhabitable?

Cuando la vivienda queda inhabitable por un incendio el propietario puede cobrar la póliza establecida y buscar otra vivienda o reconstruir la casa en la que vivía. Cuando opta por la segunda opción los seguros suelen establecer límites a la cantidad máxima que se puede reclamar. Sin embargo, también existen pólizas de seguros más completas que suelen asumir todos los costos de la reconstrucción de la vivienda. En caso de que el propietario de la vivienda disponga de una cobertura de inhabitabilidad, la aseguradora le ayudará a buscar un alojamiento temporal en el cual podrá permanecer durante unos días. El monto de esta ayuda dependerá de lo que se tenga estipulado en el contrato.

¿Es obligatorio contratar un seguro de hogar?

El seguro de hogar no es obligatorio en la mayoría de los casos en España. Sin embargo, cuando se quiere optar por una hipoteca los bancos exigen que se contrate una póliza de seguro contra incendios para poder acceder al crédito. Aunque no es obligatorio, se trata de uno de los seguros con mayor demanda del país.

¿Y en las comunidades de vecinos?

A nivel nacional no existe ninguna ley que obligue a las comunidades de vecinos a contratar un seguro. Sin embargo, según indican varias aseguradoras, en la Comunidad Valenciana sí es obligatorio que los edificios de viviendas estén asegurados contra el riesgo de incendios y también por daños a terceros. La comunidad de vecinos también deberá suscribir estos seguros para los elementos comunes de todo el inmueble.

¿Qué pasa con las hipotecas?

La destrucción de las viviendas no exime a los propietarios de las cuotas que deben pagar al banco. Por este motivo, la Asociación Española de Consumidores ha pedido a los bancos que paralicen los cobros de las hipotecas a los afectados. En la misma línea se ha pronunciado la asociación de usuarios financieros Asufin, que ha pedido a los bancos que apliquen las carencias necesarias y que sean flexibles con las hipotecas de los vecinos del edificio.

Según ha podido confirmar el diario El Mundo, el Banco Santander ha aprobado una carencia de seis meses para las personas que tengan su hipoteca con ellos y se les ha abonado una cantidad de 3.000 euros a los afectados para que puedan cubrir sus gastos iniciales.