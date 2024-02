Una cámara capta cómo se vivió el incendio en el edificio de Valencia desde dentro de uno los pisos calcinados

Las imágenes de las llamas devastando por completo un edificio residencial en el barrio de Campanar de Valencia han quedado grabadas en la retina de todos. Belén Lilienthal, vecina de la cuarta planta de este inmueble, pudo seguir en directo y con angustia el avance del fuego desde la cámara de seguridad instalada en el salón de su vivienda, que ha quedado completamente calcinada tras el voraz incendio.

"Mi marido y yo teníamos una cámara de seguridad en el comedor, y por nuestro móvil, desde nuestra segunda residencia, en Denia, accedimos a ver las cámaras. Había una en el comedor, otra en la cocina y otra en el pasillo. Enfocamos el comedor, que es donde estaban todas las llamas, hasta que explotó el cristal y ya hubo una interrupción del suministro eléctrico y se acabó la grabación", ha contado en declaraciones al Canal 24 Horas de RTVE.

En ese momento, prosigue esta vecina, "nos abrazamos y lloramos juntos, porque ya sabíamos que estaba todo perdido", ha lamentado.

A pesar de ver cómo las llamas devoraban su casa, este matrimonio decidió permanecer una noche más en su casa de Denia, aunque sin perder el contacto con otros vecinos del edificio incendiado de Valencia. "Hemos estado hablando con nuestros vecinos, con la administradora, con nuestro conserje, Julián, que junto con los bomberos ha sido el héroe de esta historia", ha explicado.

En su opinión, ya no tenía sentido viajar a Valencia desde Denia: "¿Qué hacíamos nosotros en Valencia, si nos habíamos quedado sin piso?", se ha preguntado. Por este motivo, decidieron ir a primera hora de este viernes. "No tenía sentido ir anoche, porque no teníamos ya piso, ya no existe", ha dicho Belén Lilienthal, con la voz entrecortada.

TVE ha difundido en redes sociales el vídeo del momento exacto en el que se ve cómo el fuego está a punto de acceder al comedor de la vivienda a través de una puerta acristalada.

🔴Imágenes grabadas por una cámara de seguridad en el interior de una casa del edificio incendiado en Valencia



Se puede apreciar cómo las llamas impactan en la ventana. En apenas una hora las llamas ya envolvían todo el complejo de viviendas

Esta vecina ha contado que conocía a una de las fallecidas en esta tragedia. "Nos conocemos prácticamente todos, sobre todo la señora Carmen, de 65 años, que daba señales de auxilio por el balcón, como se ha visto en televisión, y luego murió asfixiada. Es una de las víctimas que hay", ha lamentado.

Realizando un seguimiento de las imágenes, esta vecina pudo comprobar en tiempo real cuánto tardaron las llamas en llegar por la fachada a su vivienda. "Este incendio fue devastador, no damos crédito que en 30 minutos una finca se queme entera", ha comentado.

La hora del incendio fue clave para que la tragedia no fuese muchísimo mayor, apunta Belén Lilienthal. "Si esto pasa a la una de la madrugada nos morimos todos, por la rapidez, es un tiempo que nadie se lo explica", ha indicado.

"Era una hora en la que muchos padres iban a recoger a sus hijos del colegio, otros estaban trabajando... Es un horario donde ha pillado a mucha gente fuera de casa, pero si eso pasa de noche o de madrugada hubiera sido peor", ha concluido.