Planas planteará a Bruselas las propuestas de los agricultores para simplificar la burocracia de la PAC y abordar las 'cláusulas espejo'

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha asegurado este jueves durante el Fórum Europa en Madrid que propondrá al próximo Consejo de Ministros de Agricultura de la Unión Europea simplificar la burocracia de la Política Agrícola Común (PAC) y abordar las 'cláusulas espejo' a terceros países.

Concretamente, Planas ha señalado que defenderá la simplificación en temas de condicionalidad, donde cree que se debería "formular algunos ajustes", así como la directiva de 2019 de prácticas comerciales desleales. En este sentido, el titular de Agricultura ha recordado que España cuenta con la Ley de la Cadena Alimentaria, que es considerada "pionera".

"Hemos avanzado mucho, pero nos queda mucho por hacer", ha reconocido el ministro de Agricultura, durante su participación en el 'forúm'.

"Competencia desleal"

Otra de las cuestiones que el ministro español llevará al Bruselas el próximo lunes 26 de febrero son las 'cláusulas espejo' a terceros países. En este asunto, Planas ha reconocido que "hay un problema de competencia desleal", pues se prohíben determinados productos fitosanitarios pero hay terceros países que sí los emplean. Para solucionar este tema, entiende que tiene que llevarse una negociación en el marco de OMC para ver si, efectivamente, estas cláusulas "son compatibles".

"Algunos somos grandes productores y exportadores como España, Francia o Portugal, pero otros países de la UE son compradores netos. Como ministro de Agricultura de España, tenemos que defender a nuestros agricultores y ganaderos", ha recalcado.

No obstante, Planas se ha congratulado de que Europa esté escuchando el "mensaje fuerte" de los agricultores y ganaderos de todos los países. "Lo que está pasando en España probablemente no hubiera pasado si no hubiera ocurrido lo que ocurrió antes en Francia o Alemania", ha recordado.

"Resistirá" tras su mareo

Respecto al problema de vértigo que sufrió ayer en la sesión de control del Gobierno en el Congreso de los Diputados, Planas ha sido contundente: "No soy un buen cantante, pero les diré 'resistiré'. Estoy muy bien y recuperado plenamente aunque probablemente parte de mis problemas físicos sea por mi dedicación a saber qué está pasando".

Por otro lado, se ha congratulado del reciente viaje del Presidente del Gobierno a Marruecos, ya que las relaciones entre ambos países se encuentran en "un momento excelente". "Eso es bueno para Marruecos y es bueno para España, porque nuestra relación es estratégica y tiene que ser siempre positiva, mirando hacia adelante. Que las cosas vayan bien entre España y Marruecos es una buena noticia", ha subrayado, aunque ha recordado que está pendiente la vista del Tribunal de Justicia por el acuerdo pesquero con la UE tras ser recurrido su protocolo, que tendrá lugar en abril, mientras que se espera la sentencia en la segunda parte del año.

Cuestionado por si se reunirá con Unión de Uniones, organización agraria que este miércoles llevó 1.500 tractores a Madrid con la presencia de 10.000 agricultores por las calles, Planas ha recalcado que se cita con Asaja, COAG y UPA, que "representan a la mayoría del sector agrario y ganadero". "Pero no quiero entrar en polémicas que no solucionan nada, porque mi preocupación son los problemas de agricultores y ganaderos", ha zanjado.