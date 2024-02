Sánchez finaliza su viaje relámpago a Marruecos con sintonía en inmigración pero sin concretar la apertura de aduanas

La relación actual entre España y Marruecos es "la mejor en décadas". La ha definido así el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que se ha desplazado este miércoles hasta Rabat para tener una audiencia privada con el rey Mohamed VI, además de reunirse con su homólogo alauí, Aziz Ajanuch. Aunque el jefe del Ejecutivo vuelve a España ensalzando el compromiso de Marruecos con la gestión migratoria, no ha logrado concretar una fecha para la apertura de aduanas comerciales en Ceuta y Melilla, pese a que fue uno de los puntos firmados por el presidente español y el monarca marroquí hace dos años, cuando sellaron una reconciliación que todavía dura y cuyo documento es la "espina dorsal" de las buenas relaciones que mantienen en la actualidad ambos países.

"Por la parte española está todo hecho", ha asegurado el presidente. En una rueda de prensa desde el Palacio de los Huéspedes de Rabat, ha asegurado que ambos Ejecutivos celebrarán "pronto" una nueva reunión para "clarificar" la normativa de aduanas. "El jefe del Gobierno me ha asegurado que, tan pronto como se completen los preparativos en su parte, se abrirán las aduanas", ha añadido Sánchez, que ha insistido en que se cumplirán "todos y cada uno" de los puntos firmados en abril del 2022, en un documento en el que España asumía el plan de autonomía marroquí para el Sáhara Occidental después de la crisis diplomática abierta entre ambos países meses antes por la atención médica en Logroño de Brahim Ghali, líder del Frente Polisario y enemigo declarado del reino alauí.

Fuentes gubernamentales aseguran que esta apertura no se demorará más allá de este año y que las autoridades marroquíes se han comprometido a resolverlo, puesto que no se trata -continúan las mismas fuentes- de problemas políticos o jurídicos, sino "fitosanitarios". En Ceuta será la primera vez que se establecerá una aduana del estilo. En Melilla ya existía, pero fue cerrada por decisión del reino alauí el 1 de agosto de 2018.

El presidente se ha desplazado a Rabat en un viaje exprés que fue publicitado a primera hora de la tarde del martes. El desplazamiento llega poco más de un año después de la última visita de Sánchez a Rabat, sucedida en febrero del pasado año. Entonces, ambos países celebraron una reunión de alto nivel (RAN) -en la que el presidente contó con el acompañamiento de la mitad de su Gobierno- que Moncloa definió como "histórica" por lo que supuso: la firma para una relación de confianza, en la que ambos reconocieron la soberanía del otro sobre el Sáhara Occidental y sobre Ceuta y Melilla, se comprometieron a evitar las "ofensas" y cerraron importantes acuerdos comerciales. Eso sí, la cita quedó deslucida tras conocerse la negativa de Mohamed VI a recibir al jefe del Ejecutivo español.

No obstante, esta vez ha sido diferente. Aunque el secretismo ha recordado al de entonces ante el temor de que cualquier inconveniente se tradujera en que la reunión no se celebrase. De hecho, el presidente cogió el avión a primera hora de la mañana del miércoles -tras celebrarse la sesión de control en el Congreso- sin desvelar la agenda oficial ni el motivo específico del desplazamiento. Así, no fue hasta minutos antes de que el avión comenzase a descender cuando el Gobierno confirmó que se vería con el rey marroquí.