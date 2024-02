Miles de agricultores con cientos de tractores claman por el campo en Madrid y bloquean el centro de la capital

Las reivindicaciones del campo resonaron este miércoles en Madrid. Centenares de tractores y miles de agricultores llegaron hasta la capital para exigir mejoras para el sector primario. Pese a las dificultades iniciales para acceder a la ciudad, los manifestantes convocados por Unión de Uniones lograron su objetivo de llegar hasta el Ministerio de Agricultura. Los enfrentamientos con la policía empañaron las reclamaciones del sector en momentos puntuales de una jornada de gran movilización que bloqueó el centro de la capital.

Tras pasar la noche en localidades aledañas a la Madrid, los tractores retomaron a primera hora de la mañana el camino emprendido en la jornada del martes desde distintos puntos de Castilla y León, Extremadura y Castilla-La Mancha. Organizados en cinco columnas procedentes de Torrejón de la Calzada, Arganda del Rey, Robregordo, El Espinar (Segovia) y Guadalajara, los agricultores se habían fijado como punto de encuentro la madrileña puerta de Alcalá, un enclave en el que pretendían confluir sobre las 10.30 horas. Sin embargo, la entrada en la capital fue más lenta de lo previsto.

La regulación del paso de tractores por parte de la Guardia Civil en los puntos de partida provocó desde el inicio de la jornada malestar entre los agricultores, al impedir el paso de decenas de vehículos. El momento de mayor tensión se vivió en la carretera A-42, a la altura de Torrejón de la Calzada, donde una treintena de manifestantes cortó el tráfico poco después de las 9.00 horas en señal de protesta y la Guardia Civil intervino para disolver la concentración.

Manifestación en la Puerta de Alcalá. 20minutos

Mientras los tractores intentaban acceder a la capital, en la puerta de Alcalá, decenas de manifestantes esperaban su llegada, portando pancartas en las que se podían leer lemas como "sector esencial, en fase terminal" o "sobran papeles, faltan soluciones". La simplificación de los trámites para acceder a las ayudas de la Política Agraria Común (PAC) es una de las reivindicaciones constantes en las protestas del campo de los últimos días. Los agricultores exigen también una correcta aplicación de la ley de la cadena alimentaria que impida la venta a pérdidas, así como una equiparación de los requisitos exigidos a las importaciones para evitar la competencia desleal. "Los productos que vienen de fuera, deberían tener los mismo requisitos que los españoles", reclamaba Juan, un agricultor llegado desde el norte de Extremadura y equipado con flauta y tambor para amenizar la espera.

"No son suficientes las medidas que se han tomado", recalcaba María, una joven trabajadora de una cooperativa agraria que se unió a la protesta de este miércoles en Madrid tras viajar en autobús desde Segovia. A pocos metros, su madre Rosa, agricultora y ganadera, recordaba que los problemas del campo afectan a todos los consumidores. De hecho, entre los cientos de manifestantes había también muchas personas que, pese a no dedicarse al sector primario, quisieron apoyar la causa. "No puede ser que se machaque al sector primario con burocracia", insistía Mónica, enfermera e hija y nieta de agricultores.

"Hoy es un día de fiesta para los agricultores, pero estamos muy cabreados porque no nos dejan entrar", se quejaba el coordinador estatal de Unión de Uniones, Luis Cortés, con la puerta de Alcalá como telón de fondo. "Hay que aguantar", pedían megáfono en mano los portavoces de la organización, que avisaban de que la protesta no avanzaría hacia el Ministerio de Agricultura -su destino final-, mientras no llegasen los tractores bloqueados en las afueras de la comunidad. "Quieren que entren 500 tractores, pero no estamos dispuestos a dejar los otros 900 en la entrada de Madrid", advertía Cortés, apuntando a más de un millar de tractores movilizados. Según la Delegación del Gobierno, se impidió el paso a unos 150 tractores y se permitió la entrada en la capital de unos 500, por ser la cifra que la organización había estimado inicialmente.

La expectación dio lugar al júbilo entre los manifestantes poco después del mediodía con la llegada de los primeros tractores a la puerta de Alcalá, donde fueron recibidos entre aplausos. Instantes después, el intento de tractores y agricultores de modificar el recorrido autorizado por Delegación de Gobierno y llegar a la plaza de Cibeles provocó momentos de tensión con la Policía Nacional, que llegó a cargar contra un grupo de manifestantes, entre los que se encontraba el coordinador estatal de Unión de Uniones.

Manifestantes ante el Ministerio de Agricultura. Sergio Carrasco.

La reorientación de la protesta sobre las 13.30 horas hacia la calle Alfonso XII -por la que discurría el recorrido autorizado por Delegación de Gobierno- descongestionó el enfrentamiento entre antidisturbios y manifestantes. De este modo, tractores y agricultores a pie -e incluso bueyes- emprendieron lentamente el camino hacia el Ministerio de Agricultura, ubicado en las inmediaciones de la estación de Atocha. Tras llegar a un acuerdo con la organización, la Policía Nacional permitió el paso de una treintena de tractores hasta la sede del departamento dirigido por Luis Planas.

Conseguido el objetivo de llevar las reivindicaciones del campo hasta el corazón de Madrid, Unión de Uniones califica la convocatoria como un "éxito", pese a lamentar que haya habido tractores que no hayan podido acceder a la capital. Pese al carácter pacífico de la inmensa mayoría de manifestantes, la jornada se saldó con medio centenar de detenidos, según datos del Ministerio de Interior, y diez personas -cinco manifestantes y cinco policías- tuvieron que ser atendidas por los servicios del Samur y Protección Civil.

La organización cifra en más de 10.000 el número total de personas que participaron en la protesta -desplazadas hasta la capital en 200 autobuses-, un dato que supera con creces los 4.000 asistentes que calcula la Delegación del Gobierno. Después de unas tres horas concentrados en Atocha, tractores y manifestantes comenzaron a desalojar la zona pasadas las 17.00 horas, con la esperanza de que sus reivindicaciones sean tenidas en cuenta.