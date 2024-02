Las protestas agrarias, a pie de tractor: "Nos machacan a burocracia, el gasoil disparado, hay que sembrar lo que ellos digan..."

Cientos de tractores toman este miércoles las calles de Madrid para protestar por la situación de la agricultura en toda la Unión Europea que pone en riesgo a un sector fundamental para la economía española, como es el sector primario, del que viven cientos de miles de familias.

Mónica, enfermera, hija y nieta de agricultores, vienen desde Albacete para apoyar las reivindicaciones. "No puede ser que machaquen al sector primario con burocracia, con impuestos, con productos que al final hay que tirar, son precios que hay que valorar y que poner encima de la mesa", explican junto a su compañero Víctor.

"El campo español agoniza, por la nueva política enfermiza", dice una de las pancartas que se muestran en la Puerta de Alcalá, donde se han reunido los manifestantes que después se dirigirán hacia el Ministerio de Agricultura, en Atocha. "Sobran papeles, faltan soluciones. Sector esencial en fase terminal", dice otro de los eslóganes de la marcha.

"Vengo desde Segovia", dice María, que trabaja en una cooperativa agraria y ha venido en autobús a la capital. "No son suficientes las medidas que se han tomado, tendría que haber más gente en la mesa", dice mientras sostiene una bandera de Unión de Uniones, una de las organizaciones que el Gobierno no ha considerado como interlocutoras —a diferencia de otras como UPA, COAG y Asaja— y que ha convocado las tractoradas con cinco columnas de este miércoles.

María, agricultora de Segovia. Jorge París

El objetivo de Unión de Uniones es reclamar soluciones para el campo frente al departamento liderado por Luis Planas, ya que Unión de Uniones considera que las 18 medidas anunciadas el jueves pasado son insuficientes y abordan los problemas del campo "de manera superficial". "Ninguna va a permitir que se arregle ninguno de los problemas del sector", dice Luis Cortés, coordinador estatal de la organización.

En la protestas se ha juntado gente de toda España y de todas las edades. Santiago ha venido esta mañana de Paredes, un pueblecito de la provincia de Cuenca. "Los han encerrado en Arganda como al ganado, no les han dejado salir", protesta sobre los compañeros a los que la Guardia Civil ha impedido el paso a la capital por sobrepasarse el límite de 500 tractores que había autorizado Delegación de Gobierno para penetrar en las calles de Madrid. "No me han pagado la subvención, nada por la sequía, el abono está tan caro que no se puede ni tirar, el gasoil está disparado, hay que sembrar lo que ellos digan... las reglas son imposibles de cumplir", protesta.

Santiago, agricultor de Paredes (Cuenca) Jorge París

Las protestas de agricultores se han sucedido en toda la geografía española a lo largo de las últimas dos semanas. El campo pide que se aplique correctamente la ley de la cadena alimentaria para acabar con las ventas a pérdidas, así como una reducción de la burocracia a la hora de acceder a las ayudas de la Política Agraria Común (PAC) y una equiparación de los requisitos exigidos a las importaciones para evitar la competencia desleal.