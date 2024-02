Las alergias se disparan y los expertos auguran una primavera dura: "No será muy larga, pero sí muy virulenta"

Estornudos, picor de ojos o irritación nasal, esta es la tónica general para muchas personas a partir marzo, cuando la primavera asoma y las alergias explotan. Este 2024, sin embargo, el cambio climático está alterando la situación y las temperaturas inusualmente altas para esta época, junto con la escasez de precipitaciones, han provocado que el polen haya llegado a triplicar las tasas normales en febrero. Estas condiciones, como consecuencia, han acelerado la aparición de síntomas alérgicos, lo que también podría conducir a una primavera complicada, explican los expertos.

La época de alergias comienza habitualmente en diciembre con la germinación de los cipreses. Sus gránulos tienen su pico de concentración a partir de marzo y posteriormente dan paso a las alergias causadas por el polen típico de primavera de las gramíneas.

Sin embargo, este año "los síntomas se han adelantado y están siendo más intensos", confirma a 20minutos Marta Rodríguez, alergóloga del Hospital Puerta de Hierro de Madrid. "El problema son las altas temperaturas, la falta de precipitaciones y la contaminación", detalla, pues cuando llueve y los termómetros son bajos, "el grano de polen cae, se pega al suelo" y no afecta a las personas.

Cuando las lluvias desaparecen los gránulos "ascienden de nuevo al aire que respiramos" y provocan estos síntomas. Todo ello ha desembocado en "un problema", y es que el polen "se está manteniendo a niveles elevados durante mucho tiempo", confirma a este medio Sergio José Quevedo Teruel, pediatra especializado en Alergia y Neumología pediátrica.

Altos niveles de polen

Actualmente el polen del ciprés en el aire se encuentra disparado en varios puntos de España, tal y como se observa en www.polenes.com, la herramienta de la Sociedad Española de Inmunología y Alergología (SEIAC) que ofrece información sobre el polen gracias a más de 50 medidores repartidos a lo largo de todo el país.

De acuerdo con esta misma fuente, a mediados de febrero la alerta por el polen de ciprés ya se encuentra en nivel rojo (alto) en Madrid, Toledo, Granada, Burgos, Salamanca y Barcelona. Este parámetro mide la concentración de polen en el aire y lo normal "suele rondar sobre los 150 granos (m3)", asevera Rodríguez.

Atendiendo a los últimos datos obtenidos por la estación situada en el Hospital Infanta Leonor (Madrid), el pasado 26 de enero tuvo lugar una explosión de polen que registró 513 granos (m3) en el aire. Esta cifra triplica lo que se considera como habitual para la época, y además, se registró más de un mes antes de lo normal.

Ya en febrero, el día 1 se obtuvo un nuevo pico de 405 granos, mientras que una semana después, el día 7, esta misma estación de medición detectó 307 granos (m3) en el aire, una cifra sensiblemente menor que la de enero, aunque que seguía siendo el doble de lo normal.

Si se comparan estas cifras con los datos de 2023 se puede ver un claro salto en la concentración de polen. El pico más alto del que se tuvo constancia el año pasado llegó el 5 de febrero, cuando se registraron 444 granos. Sin embargo, se trata de algo puntual, pues el resto de mediciones realizadas en el segundo mes del año rondaba entre los 100 y 150 granos, un dato dentro de la media que dista notablemente a lo observado este 2024.

El segundo registro más alto data del 16 de marzo, con 431 granos, la época habitual en la que explota la germinación de los cipreses. Sin embargo, el resto de registros más altos para estas fechas se sitúa entre 150 y 250 granos entre febrero y marzo, según esta misma fuente.

La primavera podría ser complicada

De cara a la primavera, que se antoja temprana, aún es difícil hacer previsiones sobre como se presentarán las alergias. Sin embargo, los expertos aseguran que, atendiendo a las concentraciones de polen actuales, estas podrían ser importantes en las próximas semanas. "Tal y como pinta, el periodo no será muy largo, pero sí muy virulento", defiende Rodríguez.

El problema es la alteración de las condiciones climatológicas que se llevan viendo en los últimos tiempos. Las altas temperaturas y las lluvias, "que vienen como vienen", confirma Rodríguez, hacen que sea difícil predecir qué sucederá a partir de marzo.

A pesar de este primer vaticinio, Quevedo, por su parte, prefiere no precipitarse y hacer predicciones en vano, pues todo depende de las "condiciones climáticas de los meses anteriores" a la primavera. "El polen de gramíneas puede aumentar a partir de marzo, pero si justo cuando la planta está madura para producir suben muchísimo las temperaturas", esto puede llevar a que "la planta se seque y solo produzca polen durante pocos días", concluye el pediatra.

¿Qué se recomienda a los alérgicos?

Ante esta situación de notable aumento del polen, Quevedo recomienda a aquellas personas que sufren alergias a tomar medidas de precaución para que esta época adelantada germinación no pille desprevenido a nadie. "Hay que evitar ciertas zonas como el campo, evitar salir a ciertas horas del día o activar el filtro antipolen en el caso de ir en coche". No obstante, si no queda más remedio que acudir a un lugar donde "haya alérgenos", se recomienda "medicarse previamente".

Para evitar tratarse a base de antihistamínicos, asegura, también existe un remedio que todo el mundo conoce, aunque después de la pandemia todos quieren evitar. "No es ninguna tontería usar la mascarilla en épocas de alta polinización", indica, pues se ha demostrado que su uso "redujo los síntomas alérgicos durante la pandemia".

En caso de que la persona afectada sufra asma, asevera Rodríguez, también existe un tratamiento previo. "Esas personas deben valorar ponerse una vacuna específica". Para ello, prosigue, se suele "dar un tratamiento sintomático inicial" para posteriormente "comenzar el estudio para empezar una terapia específica el año próximo", confiesa.