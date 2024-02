La sequía en Cataluña "amenaza la supervivencia de las abejas": expertos alertan de que se trata de una situación "crítica"

En plena primera fase de emergencia por sequía, el territorio catalán se ve cada vez más perjudicado por las posibles afectaciones de la falta de lluvias. "La sequía amenaza específicamente la supervivencia de las abejas y, en consecuencia, de la producción de miel". Así lo ha señalado la Federación de Cooperativas Agrarias de Cataluña (FCAC), que ante esta situación, ha planteado una batería de propuestas consensuada.

La FCAC señala que como consecuencia de que la supervivencia de las abejas y la producción de miel están amenazadas por la sequía, se agravan los efectos de la competencia desleal y aumentan los costes, controles y burocracia. Por ello, se hace eco de la batería de propuestas que han elaborado desde las cooperativas Apícola Tarragonina y Mel Múria, en representación de todo el sector.

Las medidas

Una de las primeras medidas que piden es la de una simplificación de trámites en el registro de transporte de animales vivos y en la identificación de las arnas mediante el código REGA. Además, se reclama que se supriman trámites como la comunicación de movimientos y emplazamientos de las polillas o las solicitudes de trabajos apícolas, dado que la Administración ya dispone de estas informaciones.

También se solicita eliminar la limitación de 80 a 40 arnas en los parques y espacios naturales, puesto que es una medida que no responde a criterios técnicos. Por último, exige suprimir la obligatoriedad del cartel de advertencia de la presencia de abejas, ya que en otras comunidades autónomas, no se exige.

Desde la FCAC expresan que estas medidas pueden hacer frente al cambio climático, a la competencia desleal y al aumento de costes. Además, piden más más soporte por parte de las oficinas comarcales en la realización de trámites.

¿Por qué corren peligro las abejas?

Pere Descàrrega, representante del sector apícola de la FCAC, expresa que "el cambio climático y la falta de agua comportan una mortalidad de las plantas melíferas y productoras de polen: básicas para la supervivencia de las abejas. Sin plantas no hay néctar; sin néctar no hay miel; sin plantas no hay vida".

Descàrrega indica que esta situación "crítica" se ve agravada por la competencia desleal en los mercados por la falta de regulación en la entrada de productos de fuera de la Unión Europea, producidos con estándares de calidad diferentes.

También hay incremento de costes en las materias primas y suministros necesarios para el correcto funcionamiento de las explotaciones, como serían la alimentación de las abejas, medicamentos, cera, equipación de protección o combustible.

Descàrrega subraya que "el sector quiere trabajar con las abejas y que sus explotaciones sean productivas haciendo miel, enjambres y otros productos apícolas" que, al fin y al cabo, "es la finalidad de ser profesional en este mundo".