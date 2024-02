Mónica García: "Veinte grados en febrero no son buenas noticias, es el cambio climático"

"No hay personas sanas en un planeta enfermo. Veinte grados en febrero no son buenas noticias: es el cambio climático" ha dicho este viernes la ministra de Sanidad, Mónica García, tras reunirse con las cinco organizaciones ecologistas más representativas para abordar los efectos del clima en la salud.

La ministra ha advertido de que este calor atípico no es solo un adelanto de lo que puede traer este verano: es una señal de los veranos que vienen, "cada vez más intensos y prolongados, con sus consecuentes efectos en la salud pública", ha informado Sanidad en una nota de prensa.

Tras reunirse con representantes de Greenpeace, Ecologistas en Acción, Amigos de la Tierra, WWF y Seo/Birdlife, la ministra se ha comprometido a trabajar con la sociedad civil para integrar la sostenibilidad en el sistema de salud. Para ello busca promover iniciativas que no solo reduzcan la huella de carbono del sector sanitario, sino que también fortalezcan la resiliencia de la población ante los riesgos sanitarios derivados del cambio de clima.

En el encuentro se ha tratado los efectos del déficit de la naturaleza en la salud de las personas, la aplicación del enfoque One Health (una sola salud humana, animal y ambiental) y el papel de la salud pública en las estrategias de adaptación y mitigación del cambio climático.

2024 podría superar como año más caluroso a 2023

Las declaraciones de Mónica García se dan a raíz de que la Tierra batiese un nuevo récord de altas temperaturas el año pasado y 2023 desbancó a 2016 como el año más caluroso desde que hay datos y 2024 podría serlo todavía más. Esta es la estimación del servicio de vigilancia del cambio climático de la Comisión Europea, Copernicus, que cree que este año que acaba de empezar podría superar los datos récords del año pasado.

En 2023 sucedió, por primera vez desde que hay datos la temperatura, de cada uno de sus días fue al menos un grado superior que la media de esos días en la época preindustrial y superó 1,5º en casi la mitad de ellos y que identifica zonas del sur de España, de Francia o del Este como las áreas con un calentamiento más acelerado.

"Un reciente pronóstico para el año sugiere que podría ser todavía más caluroso que 2023, con una probabilidad razonable de que termine con una temperatura media superior a 1,5ºC", el límite en comparación con el periodo de 1850-1990 que los países del mundo se comprometieron a no superar en París en 2015 y renovaron en la última Cumbre del Clima, en Dubái el pasado diciembre.