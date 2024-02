Vaivén de temperaturas en España tras el paso de la DANA: estas son las zonas donde los termómetros bajarán más de 10 grados

El frente, que ayer dejaba precipitaciones generalizadas por gran parte del territorio español, se retira hacia el Mediterráneo a medida que se disipa y deja paso a un ambiente anticiclónico con una estabilidad marcada en todo el país.

Sin embargo, no durará mucho, ya que este nuevo anticiclón no tiene mucho sustento en niveles medios y altos más allá de una dorsal móvil que tenderá a retirarse hacia el Atlántico, por lo que esta situación de estabilidad no durará mucho.

Las lluvias volverán... pronto

Los cielos despegados terminarán a partir del miércoles, cuando, con la dorsal retirada hacia el entorno de las Azores, todo el suroeste de Europa quede expuesto a la llegada de frentes procedentes del Atlántico.

Asimismo, una masa de aire frío en niveles altos "se asentará en el entorno de Islandia y se extenderá hasta el mar del Norte y la península escandinava, generando un fuerte gradiente de geopotencial sobre el continente europeo" y, por tanto, una potente corriente en chorro que discurrirá de oeste a este a una latitud algo más baja.

El anticiclón no se quedará muchos días con nosotros esta vez. Parece bastante claro que a medio plazo volveremos a tener una fuerte advección procedente del Altántico.



Empezaremos la semana que viene con pocas nubes y máximas primaverales, pero acabaremos con lluvia y viento. pic.twitter.com/pnaKgcs86p — Víctor M. González (@gdvictorm) February 16, 2024

Así, lo más probable es que el propio miércoles o jueves lleguen los primeros frentes a la península ibérica, dejando precipitaciones en el oeste que en días posteriores pueden extenderse a otras zonas y venir acompañadas de rachas fuertes de viento y un descenso generalizado de las temperaturas.

Sube y baja de las temperaturas

Este viernes estaremos notando un descenso generalizado de las temperaturas, al llegar aire más frío tras el frente y la DANA. De hecho, en puntos de Cantabria, La Rioja, Teruel, sur de Lleida, este de Jaén y de Granada, las máximas podrían caer hasta los 12ºC de un día para otro.

Tanto el sábado como el domingo, "las temperaturas subirán de forma generalizada y el domingo los 20ºC volverán a alcanzarse en muchas zonas", según eltiempo.es.

Además, el sábado podría ser el día con más heladas, aunque serán débiles y se darán en Pirineos, en la Cantábrica más oriental y en los sistemas Ibérico y Central.