Inés Hernand salta a Mediaset en medio de la polémica por los Goya en TVE: "¡Qué chulo!"

Es uno de los nombres propios de los últimos días. Inés Hernand ha provocado un tsunami tras su retransmisión para Play de RTVE desde la alfombra roja de los Premios Goya 2024, algo que ha generado un reguero de opiniones de todo tipo.

A las críticas que recibió en redes, se sumó además el comunicado del Consejo de Informativos de TVE afeando su actitud: "Se debe cumplir el estándar de neutralidad", señaló.

Polémica a la que ella ha respondido, y no solo en una ocasión. "Por mucho que les duela a algunos, en mi caso personal, aunque no sea periodista, soy comunicadora y entretengo, y soy consumida para reírse conmigo o de mí. Alrededor de la factura que cobro giran seis salarios. Así de simple", reflexionó la influencer en La SER, en clara referencia a las críticas que ha recibido desde el sábado.

Recientemente, la presentadora se ha vuelto a pronunciar para asegurar que, aunque le está dando vueltas al tema, se encuentra bien ante esta situación "desproporcionada que está ocurriendo".

"Fue un show de entretenimiento, no un show para informar de los contraplanos o la dirección de fotografía de Creatura, una de las nominadas al Goya", ha sostenido Hernand, que acudió al programa junto a Nerea Pérez de las Heras. "Era Inés Hernand haciendo el cuadro porque hay algo de mi vehemencia, porque a lo mejor no se me ha terminado de cerrar el córtex o la fontanela, que me lleva a hablar así, como soy yo, dicharachera, echarme unas risas, y tengo un tono desenfadado".

En medio de la polémica, la comunicadora da el salto a Mediaset con un nuevo proyecto. Eso sí, lo hace de manera puntual, a Cuatro, donde es la invitada de Planeta Calleja: Misión Marte con Jesús Calleja y junto al actor Félix Gómez. Ambos se convertirá en astronautas y protagonizarán unos especiales del programa en los que experimentarán cómo debe ser habitar Marte en las que condiciones reales en las que se encuentra el planeta. "¡Qué chulo!, ha dicho Inés sobre lo que ha vivido, según se ve en la promo de la cadema.