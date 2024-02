Inés Hernand se pronuncia sobre su polémica de los Goya: "Hay gente que no quiere que yo esté ahí visibilizando lo que visibilizo"

La cobertura de Inés Hernand en los Goya sigue dando que hablar, pues, tras las críticas que recibió en redes y el comunicado del Consejo de Informativos de TVE afeando su actitud, la presentadora se ha vuelto a pronunciar para asegurar que, aunque le está dando vueltas al tema, se encuentra bien ante esta situación "desproporcionada que está ocurriendo".

La creadora de contenido estuvo durante 3.30 horas cubriendo la alfombra roja del cine español, aparte de otras 3.30 en el backstage, entrevistando a distintos actores y actrices e incluso a Pedro Sánchez, al que le dijo que era "un icono". Estos halagos y su forma de hablar no gustaron a determinados espectadores, que vieron un tono poco serio e imparcial políticamente hablando.

La madrileña ya defendió que ella se dedicaba a entretener, pero ahora se ha vuelto a pronunciar en el estreno de la segunda temporada de Superlativas, el pódcast de Carlota Corredera.

"Fue un show de entretenimiento, no un show para informar de los contraplanos o la dirección de fotografía de Creatura, una de las nominadas al Goya", ha sostenido Hernand, que acudió al programa junto a Nerea Pérez de las Heras. "Era Inés Hernand haciendo el cuadro porque hay algo de mi vehemencia, porque a lo mejor no se me ha terminado de cerrar el córtex o la fontanela, que me lleva a hablar así, como soy yo, dicharachera, echarme unas risas, y tengo un tono desenfadado".

"A lo largo de ese directo de siete horas ocurren muchos momentos muy bonitos que tampoco se han sacado a relucir en redes", ha lamentado y después ha recordado los momentos surrealistas que protagonizó, como comerse un sándwich en directo, muy al estilo Sálvame.

"Entiendo que es para lo que te contrataron", ha apuntado Carlota Corredera, a lo que ella ha contestado que cree que sí, pues nadie le dio "una directriz distinta a ello".

El lunes, el Consejo de Informativos de TVE mandó un comunicado desmarcándose del tono y la actitud de "una colaboradora externa"", refiriéndose a Inés Hernand. Este documento fue publicado en Twitter y fue así como ella se enteró: "Nadie me llamó por teléfono para decirme lo enfadados que estaban porque me hubiese tirado un eructo".

"Creo que esto no corresponde al Consejo de Informativos, porque no se estaba informando, se estaba haciendo un programa de entretenimiento", ha defendido la invitada de Superlativas. "Tengo que decir que no me he asesorado, pero me dan ganas de hacerlo".

Aun así, la madrileña se toma este asunto con filosofía: "Con que me paguen lo trabajado y que no le afecte a ningún grupo de trabajo, ni el mío personal ni el de mis compañeros de RTVE Play, o a futuros proyectos en los que pueda estar involucrada... Mientras eso esté preservado, el resto a mí me da igual. Porque lo que tengo que hacer, y es la receta para estos casos, es no entrar en internet".

"Entiendo que dentro del Consejo, que tiene representación como la parlamentaria de distintas facciones políticas, hay gente que directamente quiere que yo no esté ahí representando lo que represento y visibilizando lo que visibilizo, porque no olvidemos que yo me pronuncio sobre ciertos temas que pueden resultar comprometidos y que tienen mucho que ver con la justicia social o la visibilización de realidades disidentes", ha opinado.

"Quien contrata no son los que emiten ese comunicado, a lo mejor es que no están ni interrelacionados. Tengo que decir que en RTVE hay gente fantástica con la que he trabajado", ha matizado. "Hay gente fantástica y gente que toma decisiones y son las que intervienen porque dicen: 'Hay algo de todo esto que me incomoda y no me quiero colocar para que me hagan una consulta parlamentaria'. Son los que han producido esta 'zancadilla', por así decirlo".

"Creo que al del comité lo único que le ha llegado ha sido lo del eructo. No creo ni que hayan visto el directo de tres horas", ha sostenido Inés Hernand, quien ha recordado que, aunque en redes pidan su dimisión o destitución en bloque, "es imposible que se produzca" porque ella es "trabajadora por cuenta ajena".

"Todo el mundo (está) en masa deseándome que no tenga trabajo nunca más en mi vida, que lo que tengo que hacer es irme a fregar pisos, como si eso fuese una deshonra. Eso habla del perfil que me está hablando", ha defendido.

Además, también ha hablado de cómo se enteró de que Pedro Sánchez la había mencionado y fue mientras estaba tomándose algo con una amiga, decisión que tomó por recomendación médica, de sus amigas y de la propia Mercedes Milá.

"A veces llegas al hospital y en 72 horas se resuelve todo, o te mueres o vives. Pues ahora mismo, estas 72 horas son clave. No te metas en internet ni en redes, no te contamines de eso porque eso puede afectar de forma frontal a tu trabajo", le recomendó la veterana periodista.

"Honestamente, estoy viviendo todo esto como si fuese Gotham (ciudad en la que se sitúa Batman), como si fuese una distopía. Nuestra cabeza tiene que estar ocupada en otras cosas, pero aun con eso, si esto está sirviendo para entretener, estoy haciendo bien mi cometido. A quien sea, te ríes de mí o conmigo, pero te estás entreteniendo, cabrón", ha proclamado. "Si les he dado una conversación, me alegro".

"Yo sé que soy una cabeza de turco, ahora mismo, de quien sea. Ya no sé ni de quién, pero me parece que eso (el tuit de Sánchez) fue como sacar la carta que da la vuelta a la partida de Uno", se ha reído. "Si eso es un gesto de marketing y soy una persona instrumentalizada por Pedro Sánchez, así sea".