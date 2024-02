"Estoy hasta el coño", "un eructo me tiré", "me he hecho pis"... las otras 'perlas' en los Goya de Inés Hernand (aparte de la loa a Sánchez)

Inés Hernand fue una de las protagonistas, de manera indirecta, de los Premios Goya. La influencer, que cubrió el backstage de los premios más importantes de la industria en nuestro país, sigue siendo, dos días después, tendencia en las redes sociales.

Y es que no fueron pocas las 'perlas' que soltó durante las más de cinco horas de retransmisión para Play de TVE. Entre ellas, una de las más sonadas, su encuentro con Pedro Sánchez, presidente del Gobierno. "¡Eres un icono, presi, te queremos!", le llegó a decir la reportera al político, lo que desató cierta polémica en redes.

Otro de los momentos, este más complicado, fue la entrevista a Salvador Sobral. Fue al preguntarle por Zorra, la canción de Nebulossa. "¿Has escuchado la canción Zorra?", le preguntó la presentadora. "No", respondió él, tajante. "Tienes que escucharla. Es la que nos va a representar en Eurovisión 2024", le sugirió la reportera. "Muy bien", fue la reacción de Sobral.

Cuando quiso explicarle el significado de la palabra 'zorra' en España, el portugués cortó a Hernand: "Sé muy bien lo que significa ser una zorra", reaccionó. "Se ha reivindicado y se ha reinterpretado un poco el término, ¿qué te parece?", insistió Inés. "No sé, la verdad. Es que Eurovisión... No sé. ¿Tienes algo más de otra cosa?", respondió, visiblemente incómodo, el artista.

Entrevistas aparte, Hernand tuvo expresiones que están siendo muy comentadas en internet y que han abierto incluso cierto debate como "estoy hasta el coño", "un eructo me he tirado" o "me he hecho pis".

También momentazos como los intentos de entrevista a los actores de La sociedad de la nieve o la mismísima Sigourney Weaver. Por no hablar del accidente con el Goya de Rigoberta Bandini a mejor canción original o la confusión con algunas invitadas a la gala.

Lo cierto es que la reportera no dejó a nadie indiferente y, en estos momentos, se rebate en las redes si fue una cobertura desafortunada o si, por el contrario, hizo bien al seguir siendo fiel a su estilo desenfadado.