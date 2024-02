El Gobierno descarta la dimisión de Marlaska: "Está fuera de toda discusión"

El Gobierno ratifica a Fernando Grande-Marlaska como ministro del Interior. El magistrado está en el ojo del huracán tras el asesinato de dos guardias civiles el pasado viernes en la localidad de Barbate a manos de narcotraficantes y la oposición bien pide o su dimisión o su cese por parte del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. No obstante, Moncloa no parece barajar ninguno de los dos escenarios por la "absoluta confianza" que Sánchez tiene en él, mientras despliegan las cifras de inversión en el Campo de Gibraltar desde hace cinco años y medio, cuando el actual jefe del Ejecutivo llegó a la Moncloa.

"El ministro del Interior ha acreditado una trayectoria y un trabajo fuera de toda discusión", ha lanzado Pilar Alegría, portavoz del Gobierno. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros celebrado este martes, la también ministra de Educación y Deportes ha asegurado que el Gobierno "está ante un desafío" refiriéndose a la lucha contra el narcotráfico que se vive en las costas del sur y "si hay alguien perfectamente capacitado para hacerle frente es Marlaska".

Alegría, además de insistir en las "condolencias" para los "familiares y amigos" de los agentes que fueron arrollados por una 'narcolancha', ha asegurado que bajo el mandato de Mariano Rajoy (PP) se llevó a cabo "el mayor recorte en el número de agentes de Policía Nacional y Guardia Civil". Un recorte que ha cifrado en 13.000 y que "afectó de manera clara". En este punto, ha recalcado que el "apoyo" del actual Gobierno "no solo se mide en palabras, sino en mejora del número de efectivos", que actualmente ha asegurado que es de 156.000 agentes, "el máximo histórico", que además "han visto una mejora de sus condiciones laborales con un 38% más de sueldo". El apoyo a Marlaska ya lo trasladaron ayer otras voces del Ejecutivo, como Margarita Robles, titular de Defensa, o Félix Bolaños, de Presidencia y Justicia. La primera aseguró que "no tiene que darle lecciones a ningún ministro" y el segundo apuntó no tener "ninguna duda" de su compromiso "en la lucha contra el narcotráfico".

Asimismo, Alegría también ha dado cifras concretas sobre los planes en Gibraltar, el mismo día en el que el fiscal general del Estado, Álvaro Ortiz, ha declarado que el Ministerio del Interior no comunicó a la Fiscalía la disolución de la unidad de élite de la Guardia Civil OCON-Sur, destinada a combatir al 'narco' en Andalucía, y tras la denuncia de asociaciones de guardias civiles de que las cinco patrulleras de altura que tiene el cuerpo armado en la provincia de Cádiz, las únicas capaces de plantar cara a los narcos, estaban averiadas. En este punto, fuentes del Ejecutivo señalan que a las seis embarcaciones actuales se sumarán dos más, ya en proceso de licitación.

Según lo explicado por la portavoz, el Gobierno aprobó en 2018 un plan específico para la comarca en el que se destinaron 25.000 agentes, frente a los 22.500 del Ejecutivo anterior, además de la inversión de 80 millones de euros en la "mejora" de los medios materiales. Todo ello ha supuesto más de 22.000 operaciones policiales, más de 20.000 detenidos o investigados por narcofrático y la intervención de 2.000 armas de fuego. Asimismo, se han incautado 1.700 toneladas de droga. Los datos de Interior, no obstante, revelan que en 2021 se decomisaron 676 toneladas de hachís, la cifra más alta de los últimos 18 años, mientras que el año siguiente solo fueron incautadas la mitad: 324 toneladas.