Julián y Vane: "Nos ven como una pareja más, no como una con discapacidad intelectual, pero sabemos que no es lo normal"

Vanesa Martín y Julián Aparicio son una pareja como otra cualquiera. Se conocieron hace más de 20 años en A la Par, la fundación a la que ambos acuden desde que eran muy jóvenes y, desde entonces, no se han separado. "Lo que más me gusta de ella son sus ojillos, para mí los tiene preciosos", dice Julián mientras la mira con cariño. Vane, que es muy vergonzosa, no puede evitar sonrojarse, pero contesta un tajante: "A mí de él me gusta todo".

Vane, que ahora tiene 43 años, se fijó muy pronto en él, en cuanto coincidieron en un centro ocupacional, pero era tan vergonzosa que no se atrevía a decirle nada y se lo comentó a un amigo. Ese amigo no tardó en decírselo a Julián. "Me quedé sorprendido, porque la verdad es que yo no me había fijado en ella", dice Julián con sinceridad.

Aunque, para él, no fue un flechazo, del roce fue haciendo el cariño y Julián no tardó en darse cuenta de que también se había enamorado de ella. Así, tras un tiempo siendo amigos, se lanzó, "con el tiempo, me fui enamorando… así que al final fui yo el que preguntó si quería salir conmigo".

Por suerte, dijo que sí… y tuvieron su primera cita, "la primera vez que quedamos estaba tan nerviosa que casi no dije nada, estaba muy cortada", recuerda Vane.

Momentos inolvidables

Después de aquel primer paseo, el 4 del 4 del 2004, fecha que ambos tienen grabada a fuego -para Julián el 4 es ya su número de la suerte- vinieron muchos más, y momentos preciosos que recuerdan con mucho cariño. Julián recuerda especialmente dos, "el día en el que le regalé una alianza, por la cara de ilusión que puso"; y su primer viaje, "no se me olvidarán esos tres días que estuvimos juntos".

Fue, además, el primer viaje que hacía Vane sin ninguna persona de apoyo o sin su familia, que siempre la han tenido muy sobreprotegida, "le costó, pero se vino conmigo. No me esperaba que le dejaran sus padres ni que ella se atreviera".

fJulián y Van mirándose con complicidad durante la entrevista. Jorge Paris

Juntos recuerdan, cómo los primeros años sus padres sólo le dejaban salir por los alrededores de casa, "al principio sí tenían miedo, me decían todo el rato que tuviera cuidado, eran mucho más sobreprotectores que con mi hermano. Por ejemplo, solo me dejaban salir cerca de mi casa, pero poco a poco fueron confiando en los dos y nos permitían ir más lejos", nos cuenta Vane, "por suerte, vivimos a 15 minutos".

Julián, en cambio, a pesar de ser hijo único, siempre ha tenido más libertad, "la suerte que he tenido es que mis padres siempre me han tratado como si no tuviera discapacidad. Y sé que eso no es lo normal, lo normal es que se nos proteja mucho, que no nos dejen casi salir…".

También aseguran que, aparte de la sobreprotección de los padres de Vane al principio, nunca han notado los prejuicios de la gente, "siempre nos han visto como lo que somos, como una pareja más, no como a una pareja con discapacidad, aunque sabemos que tampoco es lo normal".

Sus planes de futuro juntos

Julián y Vane tienen claro que su futuro es los dos juntos, aunque, de momento, todavía viven cada uno en su casa. Estuvieron a punto de irse a vivir juntos en una ocasión, pero un problema familiar truncó sus planes, "solos unos días antes, la cosa se complicó porque a mi padre le dio un ictus. Yo vivía solo y me volví a vivir con mi padre para cuidarlo, que es lo que estoy haciendo ahora", asegura Julián, que, a pesar de que sus planes se han atrasado, no se quita de la cabeza que quiere vivir y casarse con Vane, "yo sigo queriendo ir a vivir juntos, es lo que más quiero". Además, ambos tienen claro que lo suyo es para siempre, "no queremos ser como los famosos, que un día están juntos y a otro se separan", dicen convencidos.

Vanesa y Julián sueñan con vivir juntos algún día. Jorge Paris

De momento, seguirán viéndose sobre todo en el trabajo, donde él trabaja en mantenimiento -también es patrono de la fundación- y ella en conserjería, "nos vemos mucho. Aunque cada uno hace su trabajo, nos vemos por los pasillos, quedamos para comer… y después a veces también quedamos después".

Además se ven los fines de semana, en ocasiones con amigos… aunque antes, cuando Julián vivía solo, tenían más tiempo para su relación, "venía casi todos los fines de semana a mi casa a comer y pasar el día, porque le encanta la paella que hago y a mí me encanta cocinar para ella".

Mientras esperan para que Julián pueda cocinarle a diario, disfrutan de cada San Valentín juntos, con una cena y alguna sorpresa especial -que no podemos desvelar-, porque 20 años no se cumplen todos los días.

El secreto de su felicidad, en realidad, no es una fórmula muy complicada: "Cariño, mucho amor, confianza el uno en el otro y paciencia".