La historia de Manuel y Josefa, con discapacidad intelectual: tres décadas de amor hasta que han podido vivir juntos

Cada vez existen menos tabús y prejuicios con respecto a las personas con discapacidad, pero, aunque algunos no lo reconozcan en voz alta, muchos aún no ven con buenos ojos que las personas con discapacidad, especialmente con discapacidad intelectual, puedan tener una vida normalizada, sobre todo en cuanto a las relaciones amorosas se refiere.

Víctor Manuel ya habló de ello en su tema Solo pienso en ti, una preciosa canción de amor que escribió tras conocer la historia de amor de Mariluz y Antonio, dos personas con discapacidad intelectual que se conocieron en el centro en el que residían.

El veterano cantante bien podía haberse inspirado también en otra historia de amor que surgió pocos años después, la de Manuel y Josefa, quienes, más de 30 años juntos por fin pueden vivir justos.

Historias como la suya no solo inspiran canciones, sino que ayudan a normalizar una realidad que no se cansan de proclamar a los cuatro vientos: que las personas con discapacidad son tan capaces o más de amar y de enamorarse.

Hablamos con ellos desde su casa de Yepes (Toledo), el piso tutelado en el que viven desde hace poco más de un año y tras vivir su historia de amor durante más de 30 años en la residencia de la asociación Amafi.

"En cuanto la vi, me enamoré", repite varias veces Manuel cuando le preguntamos cómo se conocieron él y Josefa. Fui en el año 1991. Él llevaba ya dos años en la residencia, y ella llegó cuando él se encontraba de viaje, "cuando volví a la residencia, había gente nueva, entre ellas, dos mujeres. Una de las personas nuevas era Josefa", recuerda Manuel.

Enamorado en silencio, aunque ella ya lo sospechaba, tardó unos meses en decirle que le gustaba, pero triunfó, "la veía, pero no me atrevía a decírselo, pero un día, la llamé y le pregunté si quería ser mi novia. Me dijo que sí y nos dimos un beso", rememora con una sonrisa.

A mis hermanas no les gustaba mucho, menos mal que mis sobrinos y sobrinos nietos las convencieron

Desde entonces, su amor ha ido creciendo, a pesar de lo poco que podían verse, y de que algunas voces no estaban muy de acuerdo con su amor, "a mis hermanas no les gustaba mucho que tuviera novia", asegura, "menos mal que después mis sobrinos y sobrinos nietos las convencieron".

Aunque no se lo dijeron en un primer momento, sus hermanas ya sospechaban, pues a menudo Manuel les pedía que le compraran regalos de mujer, como perfumes. A la hermana de Josefa, aunque no puso mucha resistencia, tampoco le hacía mucha gracia.

Con el paso del tiempo, y al ver que Manuel y Josefa seguían tan unidos o más como el primer día, por fin todos lo ven con buenos ojos.

Manuel y Josefa, en su piso de Yepes. Cedida

Un final feliz que esperan que continúe

A lo largo de estos 30 años, Manuel y Josefa recuerdan con especial tristeza la época de la pandemia, pues pasaron de verse a diario, a casi no verse, "solo nos veíamos a través de videollamada alguna noche un rato. Fue muy duro", recuerdan.

Por aquel entonces, aunque estaban en zonas residenciales separadas por sexos, se veían en las zonas comunes: en el comedor, en el patio -cuando no llovía- y las noches que les dejaban un rato a solas después de cenar.

Durante este tiempo, le ofrecieron a Manuel irse a un piso tutelado en el pueblo, sólo para hombres, pero siempre lo tuvo claro, "yo sin Josefa no me iba a ningún lado, hasta que no pudiera llevarme a Josefa, yo no me iba a ir", dije tajante.

Somos muchos más felices ahora, porque también somos más independientes

Hace un año, por fin su vida cambió, pues Amafi se inició en Mi casa: una casa en comunidad, un proyecto con el que Plena Inclusión quiere promover la vida independiente y comunitaria de las personas con discapacidad intelectual. Desde entonces, ambos aseguran que son ‘mucho más felices’ pues "pasamos más tiempo juntos, podemos hablar, salimos a la calle, vamos a algún restaurante a celebrar el cumpleaños... Somos muchos más felices ahora, porque también somos más independientes".

Esta nueva felicidad culminó hace unos meses con una boda simbólica que celebraron junto a familia y amigos, una boda que para ellos fue muy real, aunque, según dicen, "hay gente que aún no se lo cree".

Precisamente para esos que todavía tienen prejuicios sobre su amor, Manuel solo pide que los escuchen, porque si una cosa tienen clara es que quieren seguir viviendo juntos, "es muy importante para nosotros, porque nos queremos", dice emocionado Manuel, "yo solo me imagino el futuro los dos juntos".