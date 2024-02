Belarra y Montero señalan a Alcoa, Amancio Ortega y los pélets como los puntos fuertes de Podemos en Galicia

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, y su secretaria política, Irene Montero, han señalado este sábado su defensa de los trabajadores de Alcoa, su denuncia contra el presidente de Inditex, Amancio Ortega, y su querella judicial por los pélets de plástico como los puntos que distinguen a su partido del resto de opciones electorales de izquierda en las elecciones gallegas del próximo domingo 18.

Tanto Belarra como Montero han participado en La Coruña en el mitin central de la campaña de su candidata, Isabel Faraldo, a la que han alabado por su "honestidad" y "valentía" para atreverse a decir lo que el resto de candidatos progresistas no se atrevieron a decir en el debate televisado del pasado lunes: pedir que se suban los impuestos a Ortega.

Del presidente de Inditex, Belarra ha vuelto a decir que el resto de partidos "le lamen las botas" y "besan por donde pisa" y que "cómo le van a subir los impuestos" el BNG, el PSdeG y Sumar "si no son siquiera capaces de pronunciar su nombre" en los debates. Montero, por su parte, ha destacado que "de nada sirve que echemos al PP de Galicia si sigue mandando Amancio Ortega" y no se le aumentan impuestos para pagar los servicios públicos. Asimismo, ha lamentado que "la progresía ha renunciado a dar esa batalla" de evitar su privatización.

También en el caso de los pélets o microplásticos, la secretaria general de Podemos ha asegurado que "todos los parlamentarios de la oposición no han hecho tanto" como Faraldo y su partido en Galicia. Así, han destcado que con su querella judicial contra los responsables del vertido, citando a la Xunta entre ellos, han sido "los únicos que han conseguido que se abran diligencias" y que aquéllos "rindan cuentas".

Finalmente, en cuanto a Alcoa, ha sido Irene Montero quien ha asegurado que el "único planteamiento soberanista", en alusión contrapuesta al BNG, el de exigir "que las cosas de los gallegos y gallegas sean de los gallegos y gallegas", lo ha hecho Podemos, mientras que "el bipartidismo prefiere entregar los sectores estratégicos de la economía a los especuladores".

Critican el "servilismo" del Gobierno

Belarra y Montero también han criticado una vez más el supuesto "servilismo" del Gobierno central que, según la primera, "se arrodilla" ante Estados Unidos en su posición ante la guerra en Gaza, y la segunda exigió de nuevo expulsar a Israel del Festival de Eurovisión, más allá del debate sobre si es bueno o malo "resignificar" tradicionales insultos a las mujeres, como el de "zorra" que titula la canción que España llevará al certamen.

Las dos líderes de Podemos han defendido también las reivindicaciones de los agricultores. En palabras de la segunda, "aunque muchos voten a la derecha, sabemos que es una lucha justa contra el capitalismo, contra las macrogranjas". "Vamos a defender hasta sus últimas consecuencias a los agricultores por mucho que la derecha los quiera instrumentalizar. Sin los trabajadores del campo no se mueve el mundo", ha advertido.

Belarra ha alertado contra la "tentación de decir que son movilizaciones de la extrema derecha", cuando "hay un malestar, una necesidad de fondo real en el sector primario que no está siendo atendida". Según ha establecido, "a las derechas se las frena con más derechos, no mirando para otro lado", cuando, a su juicio, "el problema se llama Mercadona, Carrefour, Lidl". Por ello, ha asegurado que lo que hay que hacer es poner un tope a sus precios y obligar a que se cumpla la Ley de Cadena Alimentaria que, ha recordado, peleó Podemos en el Gobierno de coalición. "Hace falta un Gobierno que gobierne y que no le tenga miedo a los poderosos", ha sentenciado, apuntando que el PSOE, pese a sus vaivenes, "nunca falla en que nunca quiere enfrentarse a los poderosos".

Por su parte, Montero ha reconocido que el esfuerzo de su partido en esta campaña gallega tiene "un valor especial", pero ha lamentado que "es muy fácil comprar desde la izquierda el discurso de la resignación y del desarme ideológico" y limitarse a "votar para evitar que gane el PP". A su juicio, "no basta con echar al PP", que "es experto en mandar incluso sin gobernar". Se ha congratulado así de que los gallegos pudieran ver a Faraldo en el debate "sin filtros mediáticos" y ha denunciado que el resto de partidos quieren hacer creer que Podemos no se presenta a las elecciones.