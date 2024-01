Esclarecidas en Granada tres estafas de más de 5.300 euros por el método del 'hijo en apuros'

Agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional de Granada han esclarecido tres estafas denunciadas en esta ciudad mediante el método conocido como 'hijo en apuros' con un perjuicio económico de 5.350 euros. Los presuntos autores ya han sido identificados como dos varones y una mujer de entre 19 y 23 años, de nacionalidad española, dominicana y rumana, con domicilio en distintos puntos del país. Todavía continúan las pesquisas para su detención.

Las víctimas, dos madres y un padre, realizaron las denuncias en su lugar de residencia al darse cuenta de que habían sido estafados por personas que se hacían pasar por sus hijos. La suma estafada a los tres progenitores ascendía a 2.850 euros en un caso, 800 en otro y 2.700 en el tercero, un total de 6.350 euros. Sin embargo, uno de ellos pudo recuperar 1.000 euros de una de las transferencias ya que, por error, la envió como normal y no de forma inmediata como les solicitaron los estafadores.

Este engaño consiste en enviar mensajes a números de teléfonos móviles escogidos al azar en los que se hacen pasar por hijos del receptor del mensaje y solicitan grandes cantidades de dinero para solventar un ficticio problema urgente. La persona afectada, en la creencia de que ayuda a su hijo, realiza la transferencia, que suele ser de tipo inmediato para que no se pueda revertir. En caso de conseguirlo, solicitan nuevos pagos con la misma u otra excusa.

Son muchas las personas que por sus circunstancias personales, como el hecho de no tener hijos, o estar con ellos en ese momento, no hacen caso a estos mensajes. No obstante, muchas otras son engañadas y se les ocasiona un perjuicio económico, además de la preocupación por el incidente inventado.