José Manuel Soto da su opinión sobre el cartel de la semana santa de Sevilla e indica cuál es el problema: "No es la desnudez..."

El cartel de la Semana Santa de Sevilla sigue generando, días después de presentarse, una gran polémica en la capital andaluza. Se trata de una imagen creada por el artista Salustiano García con la inspiración de su hijo, Horacio, en la que se muestra a un Cristo resucitado que, según algunos, tiene un aspecto más rejuvenecido que en otras representaciones.

Así, desde algunas plataformas de recogida de firmas como Change.org, los fieles se han pronunciado para que se lleve a cabo la retirada del cartel pues, según los firmantes, no representa la fe, los valores cristianos, la tradición ni el fervor religioso.

Muchos han sido los que han participado en la polémica en forma de opinión, unas a favor y otras en contra del cartel. Empezando por el propio autor y su hijo, modelo para la ocasión, y terminando por rostros VIP que también quieren dejar claro lo que piensan.

Entre estos se encuentra José Manuel Soto, que ha sido bastante contundente. "Jesucristo no gustaba a todo el mundo, despertaba pasiones a favor y en contra. Gustaba a la gente humilde y molestaba a los poderosos, a los que se creían guardianes de la Fe", ha empezado diciendo el artista en una publicación en X.

"No conozco al autor de este cartel ni soy entendido en arte, pero el artista no trabaja para gustar a todos…", termina su opinión el músico.

Como respuesta a un seguidor que reacciona a su opinión, Soto indica cuál es, para él, el problema, lo que ha hecho que haya polémica. "No es la desnudez, sino más bien la idea de que hay un canon estético intocable en lo que se refiere a la Semana Santa". "El creador siempre asume riesgos y no debe esperar gustarle a todo el mundo", insiste el cantante para zanjar el tema.

"Sorprendidos y preocupados"

Este lunes, Espejo Público ha podido hablar en directo con Salustiano y Horacio, que se han mostrado "sorprendidos y preocupados" por las reacciones que ha generado la obra, pues ellos la llevaron a cabo desde el máximo respeto.

Además, Salustiano ha apuntado que el Cristo tiene el mismo paño que lucen el resto de representaciones: "A lo mejor querían que le pusiese un chándal. Alguna vez se ha representado sin ese paño. El Greco, que es nuestro pintor más espiritual, tiene una pintura de un cristo totalmente desnudo".

Respecto a la participación de Horacio como modelo, Salustiano ha apuntado: "Primero fue un querubín, luego un ángel y ahora es un arcángel". Por su parte, el joven ha recibido multitud de elogios por un trabajo que él mismo ha calificado de "una experiencia maravillosa": "Me llevo el cariño de mi familia y de la gente que me quiere".

"A lo mejor querían un Cristo un poco fofisano, con un poco de barriguita. De la polémica nos llegan 3 o 4 mensajes y todo lo demás son palabras de amor. A nuestro señor Jesucristo no le gustarían los comentarios que está haciendo esta gente. No es muy cristiano esto que está sucediendo. No es un insulto, ¿y si fuese gay, qué?", ha agregado Salustiano.