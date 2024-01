Raúl Santamaría, el Mozo de Arousa de Telecinco que va en las listas del PP, critica a Pedro Sánchez: "Vamos de mal en peor"

Junto a Borjamina y Bruno, Raúl Santamaría le ha robado el corazón a los espectadores que los ven cada tarde en Reacción en cadena, el concurso de Telecinco que ha podido hacerse un hueco en una complicada franja en la que compite con Pasapalabra.

Juntos forman Mozos de Arousa, que siguen pulverizando récords cada día que participan en el concurso de Telecinco. Ese lunes fue el turno de número de programas.

Por eso, los gallegos decidieron celebrar que habían llegado a los 170 programas de una forma muy singular, sorprendiendo a Ion Aramendi, a sus rivales del día (Los Disfrutones) y al público con un llamativo vestuario. Y, de paso, al término del mismo, sumaron unos cuantos miles de euros más a su bote, que ya tiene más de un millón de euros acumulado.

Ahora, Raúl, que va en la lista del PP por Pontevedra a las elecciones del 18 de febrero, que liderará el actual presidente de la Xunta y candidato a la reelección, Alfonso Rueda, ha hablado de su ascenso en la política y se ha mostrado muy crítico con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

"Acepté la oferta para ver lo que puedo aportar para mejorar la calidad de vida de los gallegos y gallegas", ha explicado Raúl en una entrevista a El Español.

Además, asegura que sus ideas son de centroderecha: "Parece que si eres del PP te tienen que gustar los toros, tienes que ser monárquico... Hay unos clichés que yo no los comparto. No quita que yo no pueda decir cosas que están bien hechas por parte de los otros partidos. Y al igual que puedo decir qué cosas no están bien hechas de mi partido".

También se muestra muy crítico con Sánchez y la Ley de amnistía. "Vamos de mal en peor. El balance que nos muestran es que importa más tener el puesto de presidente del Gobierno que el bienestar de España. Están aceptando chantajes a cambio de ser presidente con la única razón de que no gobierne el Partido Popular", opina.

"Lo que se demuestra es que hay diferentes personas que tienen más derechos que otras. Y todo eso simplemente por el hecho de que Pedro Sánchez siga siendo presidente. Hará cualquier cosa a cambio de ser presidente del Gobierno. Y eso es contrario a mi forma de pensar", remata Raúl sobre este tema.