'Los Mozos de Arousa' celebran su programa 170 en 'Reacción en cadena' con un llamativo vestuario

Los Mozos de Arousa siguen pulverizando récords en Reacción en cadena cada día que participan en el concurso de Telecinco. Ese lunes fue el turno de número de programas.

Los gallegos decidieron celebrar que habían llegado a los 170 programas de una forma muy singular, sorprendiendo a Ion Aramendi, a sus rivales del día (Los Disfrutones) y al público con un llamativo vestuario.

Raúl, Borjamina y Bruno se ocultaron detrás de su atril cuando las cámaras se dirigieron a ellos para aumentar el suspense de la ropa que llevaban, asomando solo sus cabezas.

"Es verdad que os pedí que al llegar a esta cifra de programas que me sorprendierais y me regalarais un gran atuendo: ¡Vamos a verlo!", exclamó el presentador.

Los tres concursantes se levantaron y dejaron ver unas llamativas camisas con decoraciones muy coloridas que incluían gatos, comida y otros curiosos detalles.

"¡Son preciosas, me encantan!", afirmó Aramendi y, tras eliminar a sus contrincantes, Los Mozos de Arousa se acercaron al donostiarra, que les confesó una cosa: "Nunca he estado con tres camisas tan fantásticas cerca, me siento honrado".