Sánchez envía una nueva carta a la ciudadanía tras la imputación de su mujer: "Es un zafio montaje"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha publicado este martes por la tarde una nueva "carta a la ciudadanía" después de que el juez haya citado a declarar a su esposa, Begoña Gómez, el próximo 5 de julio. En ella, Sánchez asegura que ambos están "absolutamente tranquilos", aunque cuestiona que el juez no haya seguido la "regla no escrita" de no dictar resoluciones que puedan "condicionar" el desarrollo normal de una campaña electoral, en este caso la europea. Un mes y medio después de la publicación de su primera carta, en la que pidió cinco días para reflexión sobre su continuidad en el Gobierno, el presidente ha vuelto a dirigirse a los ciudadanos a través de la red social X para asegurar que le resulta "extraño" haberse enterado por los medios de la citación de su mujer a "sólo cinco días" de que se celebren las elecciones al Parlamento Europeo.

Para Sánchez detrás de esta acusación no hay más que un "zafio montaje" impulsado por las "asociaciones ultraderechistas demandantes", aunque también ha extraído una "lectura política": el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, y el de Vox, Santiago Abascal, han usado "todos los medios a su alcance" para quebrarle en el "plano político y personal". "Su objetivo es que yo renuncie, que dimita. Incluso, como supimos ayer, tratar de forzar mi salida de la Presidencia del Gobierno con una moción de censura mediante una alianza contra natura. Todo les vale", denuncia Sánchez, aludiendo a que Feijóo no descartó registrar esta moción, en la que necesitaría del apoyo de Junts para que saliese adelante.

"Lo que no lograron en las urnas, pretenden alcanzarlo de manera espuria", asegura el presidente, que dice que ya sabía que el "ritmo de la máquina del fango" iba a acelerarse conforme aumentara la "frustración y la impotencia de esta coalición reaccionaria". Denuncia que Feijóo y Abascal traten de "interferir" en el resultado del próximo 9 de junio, por lo que espera que encuentren la respuesta "que merecen en las urnas: condena y rechazo a sus malas artes", asevera Sánchez.

También reitera su decisión de continuar al frente de la Presidencia del Gobierno y, ahora, de forma más "firme". "La tarea que tiene el Gobierno de coalición progresista es más necesaria que nunca", apunta el presidente, que alerta de que en los próximos días los ciudadanos serán testigo de una "cuidada coreografía diseñada por una coalición ultraderechista para intentar condicionar las elecciones" y debilitar al Gobierno. Sin embargo, insiste en que tanto él como su mujer saben "perfectamente" que el ataque viene porque Gómez es su pareja. "No somos ingenuos", recalca.

Como ya subrayó en su comparecencia en el Congreso de los Diputados, su mujer es una trabajadora "honesta" que reivindica su derecho a trabajar, algo que él también defiende en su "vida familiar" y por lo que trabaja como presidente del Gobierno, "para garantizar que hombres y mujeres tengamos las mismas oportunidades y los mismos derechos".

Tras esto, finaliza su misiva alertando de que en los próximos días, además de la oposición de Feijóo y de Abascal, también se escuchará "ruido" y "furia" en "tabloides digitales nacidos para propagar bulos", así como en tertulias televisivas y radiofónicas. "Todo mentira, un gran bulo, uno más. En lo respecta a mí, no le quepa duda de que no me quebrarán", zanja Sánchez.