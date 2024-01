Polémica por el cartel de la Semana Santa de Sevilla 2024: "No la representa"

Este sábado se ha presentado en Sevilla el cartel oficial de la Semana Santa de 2024, obra del pintor sevillano Salustiano García, y la primera impresión que ha causado en los fieles, al menos por sus reacciones en redes sociales, ha venido acompañada de polémica.

La imagen representa un Cristo coronado y apenas cubierto por un paño sobre un fondo rojo. El pintor se fijó en el rostro de su hijo Horacio para crear el del Cristo que protagoniza el cartel.

En redes sociales, las reacciones no se han hecho esperar: "No voy a opinar del cartel porque me bloquean la cuenta. Esto no es mi Semana Santa ni mi Sevilla representada", dice un tuitero.

"El cartel de la Semana Santa de Sevilla 2024 me encanta y me horroriza a partes iguales", afirma otro. "En qué estaremos convirtiendo la Semana Santa de Sevilla que nosotros mismos la anunciamos con un cartel que no tiene nada que ver con la Semana Santa de Sevilla", sostiene otro.

"Prepararos para la homofobia que va a desatar el cartel de la Semana Santa de Sevilla", sostiene otro tuitero. "No es un cartel para representar la Semana Santa de Sevilla en todos los rincones del mundo", añade uno más.

"Un cartel anunciador de la Semana Santa de Sevilla sin ningún aspecto característico de la Semana Santa de Sevilla. Un cartel vacío", añade otro tuitero. "A nivel artístico será una maravilla (no tengo nivel para juzgarlo), pero la Semana Santa de Sevilla es algo muy tradicional que se caracteriza por eso mismo, no creo que un cartel sea un espacio para innovar o romper con algo que debe seguir siendo lo que es", explica un internauta.

Con más sentido del humor, otros tuiteros han intentado buscarle parecidos al Cristo del cartel: el jugador del Betis Isco o el actor Jared Leto son algunos de los más citados.