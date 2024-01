Máxima tensión entre Page y la dirección del PSOE por las críticas al pacto con Junts y el 'coqueteo' con barones del PP

Era 16 de noviembre. Pedro Sánchez acababa de ser investido presidente del Gobierno por tercera vez y el entorno de Emiliano García-Page, presidente de Castilla-La Mancha y el barón socialista con más poder, mandó un mensaje al jefe del Ejecutivo para felicitarle y tenderle la mano. Han pasado menos de tres meses y esa tregua, si es que podía denominarse así, ya ha saltado por los aires. El último capítulo ocurrió este miércoles, con Page diciendo que su partido está "en el extrarradio de la Constitución" y con varios miembros de la dirección socialista asegurando que era él quien estaba "en el extrarradio del PSOE". Todo ello, por las críticas del barón al último acuerdo de los socialistas con Junts a cuenta de la ley de amnistía y por su cercanía a otros presidentes autonómicos del PP, con quienes se ha unido para pedir al Gobierno central una compensación por su "infrafinanciación".

Todo comenzó este martes por la mañana, cuando se produjo la "conjura de Fitur". Es como definió Carlos Mazón, presidente de la Comunidad Valenciana, el encuentro que mantuvo junto a Juanma Moreno, presidente de Andalucía; Fernando López-Miras, de Murcia; y el propio Page. Los cuatro se dejaron ver charlando ante las cámaras con buena sintonía para denunciar después que las comunidades que presiden están "infrafinanciadas" y que exigirán algo más de 3.000 millones de euros en total al Gobierno -una cifra sacada de un estudio de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea)-.

No fue lo único que hizo el presidente de Castilla-La Mancha en la Feria de Turismo. Ante los micrófonos, señaló que el PSOE "no es un partido del que se pueda dudar constitucionalmente" antes de asegurar que su formación está situada ya "en el extrarradio de la Constitución". También apuntó a los acuerdos con las formaciones independentistas, sobre las que ironizó: dijo sentir "alivio" porque "todavía no han exigido, no ya que se les perdonen todos los atropellos que hicieron, sino que les mantengan la inmunidad para los próximos que quieran hacer". No fueron sus únicas palabras, puesto que también aprovechó la enmienda introducida en la ley de amnistía que incluye los delitos de terrorismo siempre y cuando no haya habido torturas o muertes para declarar que "no hay terrorismo bueno o malo".

Fue entonces cuando Ferraz hizo público su malestar, algo que quiso aplacar Page. Después de comer, hizo otras declaraciones a los medios de comunicación en las que quiso rebajar el tono asegurando que "el problema no era el PSOE, sino Puigdemont" e insistiendo en que prefiere un Gobierno de los socialistas a uno de PP y Vox. "La Constitución es viable por el PSOE y quiero que sea viable. Y los independentistas quieren llevar a la Constitución a la frontera, al extrarradio", apuntó.

Pero ya era tarde. Óscar Puente, ministro de Transportes y recién incluido en la Ejecutiva Federal del partido, explicó que es el presidente autonómico "quien está en el extrarradio", pero "del PSOE", y defendió que los socialistas "están en el centro de la Constitución". Al exalcalde de Valladolid Page le contestó apuntando que "el que gana a la derecha y a la extrema derecha en este país no está en ningún extrarradio". "Yo gano elecciones, a ver si voy a tener que pedir disculpas por ganar elecciones", señaló.

Pero Puente no fue el único. Santos Cerdán, número tres del PSOE, citó al presidente de Castilla-La Mancha en Twitter para reprenderle, algo inusual por dos motivos: porque los socialistas siempre habían optado por contestar en conversaciones informales y porque el secretario de Organización no suele reaccionar a polémicas internas. Pero ayer sí optó por asegurar en redes sociales que "todo terrorismo es malo" y señalar a Page que "el problema es el planteado por otros", que se preguntan "qué es el terrorismo". "La gran mayoría lo sabemos y tú deberías saberlo", concluyó.

Cerdán no fue el único en hablar en X (antes Twitter), puesto que su antecesor en la Secretaría de Organización del PSOE también entró. José Luis Ábalos, también exministro de Transportes, le achacó "no escuchar con fuerza su voz" para denunciar el "bloqueo del CGPJ, la deslegitimación del TC, el desprecio al Congreso o el espiaje y la elaboración de informes falsos para destruir a los adversarios políticos" que, según Ábalos, hace el PP. "Parece mejor entenderse con los representantes de esas tropelías y, sin embargo, denostar permanentemente la tarea de tus compañeros, afanados en impedir el avance de la ultraderecha", apuntó el exministro, que le pidió que "si no le sale ayudar al compañero", al menos no ayudase al adversario.

Desde Ferraz apuntaron que "los miles de concejales, las decenas de miles de militantes, los cargos públicos y los millones de votantes del PSOE no están en el extrarradio de la Constitución", sino que forman parte del partido político "que más protege la Constitución y las instituciones que de ella emanan frente a un PP con aliados neofascistas que están en el desprestigio diario de todas ellas".

Con todo, no es la primera vez que Page denuncia los acuerdos de la formación con los partidos independentistas. Solo en los últimos dos meses ha asegurado que hubiera abandonado su acta de diputado al ser preguntado si hubiese votado en contra de la investidura de Pedro Sánchez; ha tachado de "parodia" la figura del mediador que estará presente en las reuniones entre PSOE y Junts; ha dudado de que la legislatura vaya a durar cuatro años -algo que Sánchez se afana en repetir cada vez que puede-; y ha acusado a los de Carles Puigdemont, expresident de la Generalitat fugado de la Justicia, de "supremacistas".